Cumhurbaşkanı'na hakarete gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen T.D. (64), Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan ve emekli memur olduğu öğrenilen T.D., Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:21

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.