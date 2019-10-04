Jandarmadan trafik eğitimi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri okulların açılmasıyla trafik eğitim seminerlerini sıklaştırdı.

İlçenin farklı okullarında ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine trafik bilgileri uygulamalı olarak verilerek öğrenciler bilgilendiriliyor. Öğrencilere yaya geçitlerindeki geçişler, araçlara inmebinme araçtaki davranışlar anlatılarak farkındalık oluşturulduğu, öğrencilerin daha güvenli bir okul hayatı olması için bilgilendirme çalışmaların devan edeceği belirtildi. Trafik timleri öğrencilere uyulması gereken kuralları ve bu kurallara neden uyulması gerektiğini açıklarken öğrencilerin sorularını da cevaplıyor. Trafik eğitimlerine öğrencilerin yanı sıra veliler de katılıyor.

Öğrenciler bu eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirirken Göl Ortaokuluİlkokulu Müdürü Savaş Avcı okullarında verilen trafik eğitiminden dolayı Jandarma Trafik Timlerine teşekkür etti.

SAMSUN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

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