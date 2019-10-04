Samsuna gelen turist sayısı 630 bine ulaştı SAMTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk: "Samsun turistlerin en çok uğrak yerlerinden bir tanesi olmaya aday bir şehirdir"

Samsun’da turist sayıları geçen yıla göre artış gösterdi. 2019 yılın ilk 9 ayında turist sayısı 630 bine ulaştı. Samsun’un turizm açısından geliştiğini belirten SAMTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, “Samsun’un her geçen gün turistlerin uğrak yeri olmaya aday şehirlerden bir tanesidir" dedi.

Samsun’da son 14 senenin verilerine bakıldığında turist sayısında artış gözlemlendi. 2018 yılında Samsun’a 523 bin turist gelirken, 2019 yılının ilk 9 ayında 580 bini yerli, 50 bini yabancı turist olmak üzere toplamda 630 bin turist geldi.

Samsun Turizm ve İş Adamları Derneğinden (SAMTİAD) alınan verilere göre turistlerin en çok ziyaret ettiği yer ise 468 bin ziyaretçi sayısı ile Bandırma Gemi Müzesi yer alıyor. Bandırma Gemi Müzesini 99 bin ziyaretçi sayısı ile Batıpark Amazon köyü izliyor. 3 sırada 75 bin ziyaretçi ile Gazi Müzesi 4. sırada 22 bin ziyaretçi sayısı ile Kent Müzesi, 5. sırada 21 bin ziyaretçi ile Panorama Gösterim Merkezi, 8 bin ziyaretçi ile Bafra Arkeoloji Müzesi 6. sırada yer alıyor.

Samsun'un turizm açısından bölgesinde gelişen illerden bir tanesi olduğunu belirten Samsun Turizm ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Öztürk, "Samsun turistlerin en çok uğrak yerlerinden bir tanesi olmaya aday bir şehirdir. Samsun Turizm ve İş Adamları Derneği otel, acente, restoran ve buna bağlı 54 farklı sektörün oluşmasıyla bir araya geliyor. Verilere baktığımızda Samsun’un her geçen gün turistlerin uğrak yeri olduğunun göstergesidir. Bununla ilgili tanıtım, satış ve pazarlama ağına da önem vermeye çalışıyoruz. Çünkü bilinmeyen yer hiçbir zaman pazarlanamaz. Hayat eşittir pazarlama mantığı ile baktığımızda Samsun’da pazarlanacak yerlerin çok olduğunu gözlemlemekteyiz" diye konuştu.



"Samsun’da doğa turizmi ön plana çıkıyor"

Samsun’da keşfedilmemiş, doğa turizmine yönelik çok güzel yerler olduğunu ifade eden Öztürk, "Samsun’da turizm ile ilgili gelişecek olan bölgeler 2005 yılında 3, 2010 yılında 5, 2019 yılında ise 7 bölgeden oluşuyor. Samsun’da pazarlanabilecek turistlik bölgelere baktığımızda doğa turizmi ön plana çıkıyor. Samsun’da turistlik bölgelerdeki alt yapı sorunlarını çözerek, bu bölgelere gelen turistlere memnun ederek ülkelerine gönderdiğimiz zaman birer turizm elçisi gibi göndermiş oluruz. Samsun’un Havza 25 Mayıs Termal Turizm Merkezi, Havza kaplıcaları, Ladik Akdağ Turizm Merkezi, Ayvacık Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Vezirköprü Turizm Merkezi, Bafra Turizm Merkezi ve 19 Mayıs Turizm Merkezi şeklinde 7 önemli bölgemiz var. Bu bölgelerimizi tanıtmak bu anlamda Samsun’a çok büyük katkı sağlayacaktır. Bütün Samsun halkı birer turizm elçisi gibi davranırsa bu olay Samsun turizmine katkı sağlayacaktır. 2010 yılında Samsun’da turistlik belgeli otel sayısı 5 iken bugüne baktığımızda 31 adet turistlik belgeli otel sayısına ve 4 binin üzerinde yatak sayısına ulaşmış durumdayız. Bu durum aynı zaman da Samsun turizmine istihdam yaratma açısında da çok önemlidir" şeklinde konuştu.



"Turistlik yerleri pazarlarken yabancı dil önemli"

Samsun’da öncelikle halledilmesi gereken konulardan birinin turistlere karşı yeterli seviyede yabancı dil olması gerektiğini vurgulayan Öztürk, “Bir sivil toplum kuruluşu olarak dil eğitimi veren bir üyemiz ile saati 1 TL gibi bir rakamla İngilizce eğitimi vermeyi planlıyoruz. Eğer gelen bir turiste yabancı dille bir bölgeyi anlatamazsanız o turist nereye gideceğini, ne yapacağını bilemez. Bu da Samsun’un turistlik yerleri ile ilgili yapmamız gereken önemli adımlardan bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

SAMSUN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

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