Samsun'da FETÖ'den 2 hemşire gözaltına alındı

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Samsun'da görev yapan 2 hemşire, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun'un Çarşamba ve Atakum ilçelerinde aktif olarak görev yapan 2 hemşire bu sabah evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan hemşirelerin Mardin'e gönderilecekleri öğrenildi.

SAMSUN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

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