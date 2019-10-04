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Bıçakladığı kız arkadaşının tedavi gördüğü hastane yakınında yakalandı

DHA

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde İsmail H.Ş. (50), kendisinden ayrılmak istediği için tartıştığı kız arkadaşı Sena K.'yi (33), 10 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kaçan şüpheli olaydan sonra genç kızın tedavi gördüğü hastane yakınında polis tarafından yakalandı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde İsmail H.Ş. (50), kendisinden ayrılmak istediği için tartıştığı kız arkadaşı Sena K.'yi (33), 10 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kaçan şüpheli olaydan sonra genç kızın tedavi gördüğü hastane yakınında polis tarafından yakalandı.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail H.Ş. ile kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen kız arkadaşı Sena K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail H.Ş., kız arkadaşını bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen kişiyi de darbeden şüpheli, kaçtı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sena K., Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 10 bıçak yarası tespit edilen Sena K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 
Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, dün akşam saatlerinde hastane yakınlarında görülen İsmail H.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAMSUN

04 Ekim 2019 Cuma

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