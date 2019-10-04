SAMDOB Beethoven’ı anacak

Klasik müzik dünyasının unutulmaz ismi Ludwig van Beethoven, Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) Orkestrası tarafından, 5 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek “İyi ki Doğdun Ludwig” senfonik konser ile anılacak.

Ludwig Van Beethoven’ın doğumunun 250. yılı münasebetiyle dünya çapında yapılan anma törenlerine, Samsun Devlet Opera ve Balesi “İyi ki Doğdun Ludwig” adlı konser ile katılıyor. 5 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek konserde, Piyanist Kandemir Basmacıoğlu solist sanatçı olarak yer alacak.

SAMSUN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

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