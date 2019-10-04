Silahlı saldırıda yaralandı, hakkındaki hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi

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SAMSUN'da, tabancayla bacağından vurularak yaralanan motosiklet tamircisi Yunus Emre Albayrak, 'uyuşturucu kullanmak' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkınca tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki motosiklet tamir atölyesinin önünde meydana geldi. İddaya göre E.K., H.S.'nin kullandığı motosiklet ile atölyenin önüne gelerek, tamirci Yunus Emre Albayrak'a tabancayla ateş etti. Albayrak bacağından vurularak yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yunus Emre Albayrak, ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, tedaviye alınan Yunus Emre Albayrak hakkında da 'uyuşturucu kullanmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu ortaya çıktı.Tedavisinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Albayrak, işlemlerin ardından Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



SAMSUN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

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