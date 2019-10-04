Yüzlerce kişi sağlık ve spor için yürüdü Samsun'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç: "Günde 10 bin atarak hem obezite hem kronik hastalıkların önüne geçebiliriz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yüzlerce kişi sağlık ve spor için yürüdü Samsun'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. ...

İHA

Samsun'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği kapsamında yüzlerce kişi sağlık ve spor için yürüdü. Etkinlikte konuşan Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Bugünkü yürüyüşümüz özellikle çocuklarda oluşan obeziteye dikkat çekmek ve insanlara yürüyüşün ne kadar önemli bir etkinlik olduğunu göstermektir" dedi.

Yüzlerce kişi sağlık ve spor için yürüdü Samsun'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç: "Günde 10 bin atarak hem obezite hem kronik hastalıkların önüne geçebiliriz"

Samsun'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği kapsamında yüzlerce kişi sağlık ve spor için yürüdü. Etkinlikte konuşan Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Bugünkü yürüyüşümüz özellikle çocuklarda oluşan obeziteye dikkat çekmek ve insanlara yürüyüşün ne kadar önemli bir etkinlik olduğunu göstermektir" dedi.
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Yürüyüş Günü kapsamında İstiklal(Çiftlik) Caddesi üzerinde düzenlenen yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı. İlkadım ilçesi 56'lar mevkisinde başlayan yürüyüş Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde son buldu. Yürüyüş boyunca Samsun Bando Takımı çaldığı marşlar ile yürüyüşe katılanlara eşlik etti.
Etkinlikte konuşan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması' 2010 raporuna göre Türkiye’de 05 yaşta obezite sıklığı yüzde 8,5 , 618 yaşta obezite sıklığı yüzde 8,2 olarak bulunmuştur. Bu kapsamda her yıl fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla kutlanan 34 Ekim 'Dünya Yürüyüş Günü'nün bu yıl ki teması Çocukluk Çağı Obezitesi olmuştur. İl Sağlık Müdürlüğü ve 17 ilçe müdürlüklerimiz tarafından özellikle çocukların eğlenerek egzersiz yapmasını ve gençlerin hareketli yaşam bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik faaliyetler planlanmıştır. Yapılan bu farkındalık etkinlikleriyle çocukluk ve gençlik döneminde yaşam boyu devam edecek fiziksel aktivite alışkanlıklarının kazanılmasının sağlanması amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Günde 10 bin adım atarak hem obezite hem kronik hastalıkların önüne geçebiliriz"
7 den 70'e herkesle yürüyüş etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirten Oruç, "34 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği kapsamında bugün Samsun İstiklal Caddemizde kurum ve kuruluşların katkısıyla tüm insanlarımızla beraber burada yürüyüş gerçekleştirdik. Samsun Bando Takımı ile bu etkinliği yaptık. Hem farkındalığı artıralım hem de yürüyüşün ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek için buradayız. Bu yıl ki temamız obeziteye dikkat çekmek oldu. Yürüyüşümüz boyunca pankartlar ile bu durumu insanlara anlatmaya çalıştık. Günlük 10 bin adım diyerek hem obezite hem de kronik hastalıklar için sağlıklı yaşamak ve günlük yaşam aktivitemizi artırmak mümkündür. Herkese sağlıklı 10 bin adımlı günler diliyorum" şeklinde konuştu.
Etkinliğe katılan Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı ise, "Dünya Yürüyüş Günü adına sağlıklı ve hareketli yaşam için farkındalık oluşturma anlamında Samsun'da bu işe gönül veren arkadaşlarımızla bugün sembolik anlamında yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SAMSUN

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:02
  • GÜNEŞ 06:27
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:21
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Bebek dostu’ unvanı aldı VM Medıcal Park Samsun Hastanesi ‘bebek dostu’ oldu
YEREL HABERLER ‘Bebek dostu’ unvanı aldı VM Medıcal Park Samsun ...
Silahlı saldırıda yaralandı, hakkındaki hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda yaralandı, hakkındaki hapis cezası ...
Opr. Dr. Karaca: “Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor”
YEREL HABERLER Opr. Dr. Karaca: “Meme kanserinde erken teşhis hayat ...
Deveci: "Atakum Belediyesi canlı dostudur"
YEREL HABERLER Deveci: "Atakum Belediyesi canlı dostudur"
SAMDOB Beethoven’ı anacak
YEREL HABERLER SAMDOB Beethoven’ı anacak
Başkan Deveci, Sarıcaoğlu ile birlikte Kavak’ı gezdi Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci: “Özellikle şehirleşmesini yeşili bozmadan çevreci anlayış içinde yapıyor olması takdire şayan”
YEREL HABERLER Başkan Deveci, Sarıcaoğlu ile birlikte Kavak’ı ...
Kendisinden ayrılmak isteyen 3 çocuk annesi sevgilisini bıçakladı
YEREL HABERLER Kendisinden ayrılmak isteyen 3 çocuk annesi ...
Bıçakladığı kız arkadaşının tedavi gördüğü hastane yakınında yakalandı
YEREL HABERLER Bıçakladığı kız arkadaşının tedavi gördüğü hastane ...
Silahla yaralanan şahıs, hakkında hapis cezası ortaya çıkınca tutuklandı
YEREL HABERLER Silahla yaralanan şahıs, hakkında hapis cezası ortaya ...
Cumhurbaşkanı'na hakarete adli kontrol
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'na hakarete adli kontrol
İlkadım’dan cami cemaatine çorba ikramı
YEREL HABERLER İlkadım’dan cami cemaatine çorba ikramı
Samsun'da FETÖ'den 2 hemşire gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den 2 hemşire gözaltına alındı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 kişi adliyeye ...
Samsuna gelen turist sayısı 630 bine ulaştı SAMTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk: "Samsun turistlerin en çok uğrak yerlerinden bir tanesi olmaya aday bir şehirdir"
YEREL HABERLER Samsuna gelen turist sayısı 630 bine ulaştı SAMTİAD ...
Yüzme bilmeyen kalmasın
YEREL HABERLER Yüzme bilmeyen kalmasın
Jandarmadan trafik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan trafik eğitimi
Özel gezi
YEREL HABERLER Özel gezi
Cumhurbaşkanı'na hakarete gözaltı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'na hakarete gözaltı
Caddede pompalı tüfekli saldırı kamerada
YEREL HABERLER Caddede pompalı tüfekli saldırı kamerada
Motosiklet üzerinden silahlı saldırı kamerada
YEREL HABERLER Motosiklet üzerinden silahlı saldırı kamerada
Otomobilin çarptığı kedi öldü, sürücü kaçtı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı kedi öldü, sürücü kaçtı
Sahte basın ve polis kartlı otomobil sürücüsü yakalandı
YEREL HABERLER Sahte basın ve polis kartlı otomobil sürücüsü ...
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hastanelik oldu
YEREL HABERLER Bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hastanelik oldu
Samsun'da pompalı tüfekli saldırıda 3'ü kazara 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da pompalı tüfekli saldırıda 3'ü kazara 4 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X