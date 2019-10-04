‘Bebek dostu’ unvanı aldı VM Medıcal Park Samsun Hastanesi ‘bebek dostu’ oldu

VM Medical Park Samsun Hastanesi, WHO/UNICEF tarafından önerilen başarılı anne sütü uygulamaları ile 'bebek dostu' unvanı almaya hak kazanan hastaneler arasında yer aldı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Samsun VM Medical Park Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne 'bebek dostu' unvanı verildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç tarafından bebek dostu hastane olmaya hak kazanan hastanelerin sertifikaları, düzenlenen törenle teslim edildi.

Emzirmenin önemini ve hassasiyetini vurgulayan Dr. Oruç, çalışmalarından dolayı VM Medical Park Samsun Hastanesine teşekkürlerini iletti.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen sertifika, VM Medical Park Samsun Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Dirican, Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniğinden Uzm. Dr. Didem Cemile Yeşilırmak ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ekibi tarafından alındı. VM Medical Park Samsun Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adem Dirican, “Onur ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Emzirmenin korunması desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için anne ve bebeğin doğum anında buluşturulması, tensel temasın sağlanması için tüm ekibimiz özverili çalışmalarına devam edecek” dedi.

SAMSUN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

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