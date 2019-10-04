Samsun Üniversitesinden ilk uluslararası anlaşma

“Nitelikli toplum için nitelikli üniversite” özdeyişi ile çalışmalarını sürdüren Samsun Üniversitesi uluslararasılaşma sürecinde çeşitli üniversite ve kurumlarla iş birliği oluşturmak için girişimlerine başladı.

Bu kapsamda, Samsun Üniversitesi ile Kazakistan’ın Türkistan Eyaletinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Üniversitesi arasında ikili iş birliği anlaşması ve Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalandı.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışındaki ilk ortak devlet üniversitesi olan Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar arasında imzalanan anlaşma ve protokol karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, eğitim işbirliği, ortak projeler geliştirilmesi ve bilimsel toplantılar düzenlenmesi gibi konuları kapsıyor.

Konuyla ailgili açıklama yapan Rektör Aydın, “Samsun Üniversitesi uluslararasılaşma hedefleri bağlamında bölgesel ve ülkesel çeşitliliğe önem vermektedir. Bu bağlamda Ahmet Yesevi Üniversitesi ile yaptığımız anlaşma ve protokoller üniveritemizin uluslararası alanda görünürlüğünü artırma ve yeni işbirlikleri kurma adına önemli bir adımdır” dedi.

SAMSUN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

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