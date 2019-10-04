OMÜ ve Japon üniversitesinden ilk etkinlik

– Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Japonya Nagaoka Teknoloji Üniversitesi iş birliğinde ilk etkinlik gerçekleştirildi.

Japonya'da bulunan Nagaoka Teknoloji Üniversitesinin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Takashi Yukawa ile aynı üniversitenin Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Shigeru Nagasawa'nın konuşmacı olarak katıldığı "Üniversitemiz ile Nagaoka Teknoloji Üniversitesi Arasındaki 1. İş Birliği Semineri”, OMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Demircan, “Nagaoka Teknoloji Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında öğrenci değişimi ve akademisyenlerin ortak çalışmalar yapabilmesi amacıyla iş birliği yapılması kararı verildi. Bunun yanında Nagaoka Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği ile Üniversitemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın neticesinde ilk etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin yararlanmasını umduğumuz verimli bir etkinlik olmasını diliyorum” dedi.

Nagaoka Teknoloji Üniversitesinin tanıtım videosuyla başlayan seminerde ilk sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Takashi Yukawa; Nagaoka Teknoloji Üniversitesinin konumu, misyonu, öğrenci sayısı ve akademik kadrosu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dinamik ve özgün eğitim anlayışıyla toplum yararını gözeten sosyal öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Yukawa, bu iş birliğinin kültürel anlamda kaynaşma sağlaması bakımından önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Seminerin diğer konuşmacısı Prof. Dr. Shigeru Nagasawa ise sunumunda Makine Mühendisliği Bölümünde gerçekleşen projeleri katılımcılarla paylaştı.

Öğle arasının ardından devam eden seminerde, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, FenEdebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Andaç, Makine Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz ve Yeşilyurt Demirçelik Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı bölüm ve programlarda yapılan çalışmalar ve ortak yürütülebilecek projeler hakkındaki sunumlarını gerçekleştirdi.

Sunumlar sonrasında Doç. Dr. Özgür Demircan, Japonya’dan gelen konuklara, gösterdikleri ilgi ve paylaştıkları değerli bilgiler için teşekkür ederken, hediye takdiminde bulundu.

Seminerin ardından, Japonya Üniversitesinden konuk olarak gelen öğretim üyelerine Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları gezdirildi.

Seminere, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Mühendislik Fakültesi ile diğer fakültelerin öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

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