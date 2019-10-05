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‘Cengaver’li ders Konuşan at maketi ile ders işliyorlar

İHA

Samsun'da, Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki öğreniciler, dersleri "Cengaver" adını verdikleri konuşan maket at üzerinde uygulamalı olarak işliyor.

‘Cengaver’li ders Konuşan at maketi ile ders işliyorlar

Samsun’da, Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki öğreniciler, dersleri “Cengaver” adını verdikleri konuşan maket at üzerinde uygulamalı olarak işliyor.
Tekkeköy ilçesinde bulunan Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir veteriner hekim tarafından "Cengaver" isimli maket at ve gerçeğine benzetilen maket inek tasarlandı. Öğrenciler, Veteriner Hekim Zeynullah Hekimoğlu ve imalatçı Hasan Kalaycı tarafından eğitimde kullanmak için yapılan konuşan at üzerinde hayvana nasıl yaklaşılır, ilaç nasıl içirilir, iç organlar, enjeksiyon, tırnak bakımı gibi birçok konuda uygulama yapıyor. Maket at, derslerin sıkıcı geçmemesi ve dikkat çekici olması nedeniyle sensörlerle de donatıldı. Bir gözüne dokunulduğunda kendini tanıtan at, diğer gözüne dokunulduğunda ise kişniyor. Ayrıca maket atın kalbine dokununca kalp atışı sesi çıkartıyor. Maket at ve inekle işlenen uygulamalı dersler, hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından oldukça neşeli geçiyor.
Öğrenciler son uygulamada maket ata takılan inek ayaklarının tedavisini yaptılar. Önce tırnak bakımı yapan öğrenciler, daha sonra uzayan tırnakları kesip, hastalıklı yerleri tırnaklardan ayırdılar. Öğrenciler ayrıca maket atı ‘Ankara tekniği’ni kullanarak yere yıktılar. Ata ilaç içiren öğrenciler, atın damarlarından kan aldılar.

“Cengaver isimli konuşan maket at sanayide 1 senede yapıldı”
Bir yıllık bir çalışma sonucu gerçek ata birebir benzeyen bir maket at yaptıklarını ifade eden Okul Müdürü İsmail Rahman Köse, “Okulumuzda hayvan sağlığı teknisyeni öğrencilerimiz yetişiyor. Okulumuzda hayvan sağlığı ile ilgili uygulamalı mesleki dersler işleniyor. Okulda daha öncelerde uygulamalı derslerde sorunlar yaşıyorduk. Uygulama yapacak canlı hayvan bulma sıkıntısında sorunlarımız vardı. Okulumuzdaki veteriner hocalarımız da hayvan bulma sorununu dile getirince, bu sorunu aşmak için biz de okula maket at ve maket inek kazandırdık. Bunlar sayesinde öğrencilerimiz meslek derslerini uygulamalı olarak yapabiliyorlar. Maket atı, sanayide 1 yıllık bir çalışma sonucunda yaptılar. Maket at, üzerinde çok çalışılarak gerçek bir ata benzetildi. Öğrencilerimiz bu maket atta tırnak bakımı, enjeksiyon uygulaması, uzuvlarının ve iç organlarının nerede olduğu konusu hakkındaki her şeyi bu at üzerinde görüyorlar. Bu uygulamaların ardından öğrencililerimizi gerçek hayvanların yanına getirerek, gerçek hayvanlar üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. Bu maketler gelmeden önce çevredeki iş yerlerine teknik geziler düzenleyerek bu açığı kapatmaya çalışıyorduk. Okulumuz içerisinde ise uygulama sıkıntısı yaşıyorduk. Canlı hayvan aldığımızda onun bakımıyla ilgili sıkıntılar yaşıyorduk. Arkadaşlarımızla da istişare ederek, dersimizin en verimli şekilde nasıl uygulanacağını belirledik ve maket at ve ineği okulumuza kazandırdık” dedi.

“Canlı hayvana bilinçsiz bir şekilde yaklaşmanın ölümcül sonuçları var”
Öğrencilerin direkt olarak canlı bir tek tırnaklı hayvana yaklaşmasının sakıncalı olabileceğini vurgulayan Veteriner Hekim Zeynullah Hekimoğlu, “Normalde uygulamaları canlı hayvanlar üzerinde yapmamız gerekiyor fakat canlı hayvan gelişinin az olduğu için bu eksiği gidermek adına maket hayvanlar üzerinde çalışıyor. Maket at ve inek de canlı hayvanla birebir olacak şekilde tasarlandı. Bugün de mezbahadan aldığımız sığır ayaklarına ata taktık ve uygulama yaptık. Orantısız oldu ama önemli olan burada tedavi aletlerinin nasıl kullanılacağını göstermek. Maket atta öncelikle öğrencilerin hayvana nasıl yaklaşacaklarını gösteriyoruz. Hayvana doğru yaklaşamazsanız size ve çevrenizdekilere zarar verir. Hayvanı ayakta tutmayı gösteriyoruz. Hayvanı yere yatırma usullerini gösteriyoruz. Bunları yapmadan direkt canlı hayvan üzerinde çalışmalarda özellikle tek tırnaklı hayvanların yapacağı darbeler öldürücü olabilir. Ondan sonra da hayvana sonda takılması, ilaç içirilmesi, ayak bakımı ve enjeksiyonla birlikte birçok uygulamayı gösteriyoruz. Maket atta ayrıca konuşma özelliği de var. Bir gözüne dokunduğumuzda kendisini tanıtıyor. Diğer gözüne dokunduğumuzda da kişniyor. Kalbine dokunulduğunda da kalp atışı sesi çıkartıyor. Biz bunu ilgiyi arttırmak amacıyla yaptık. Çünkü ilgi olmadan bilgi olmaz” diye konuştu.

“Maket at üzerinde öğrendiklerimizi, gerçek hayvanlarda tekrarlıyoruz”
Maket at üzerinde uygulama yapmanın nasıl bir duygu olduğunu değerlendiren öğrenciler ise şunları söylediler:
“Maket atın birçok eklem yer ve organı hareket ediyor. Burada maket üzerinde hayvanı tanıyıp, çiftliklere gittiğimizde gerçek hayvan üzerinde daha etkili oluyoruz. Maket at sayesinde dersleri sadece kitaptan değil, uygulamalı olarak da işliyoruz. Bir ata ne gibi tedaviler uygulanır hepsini bu maketten öğreniyoruz. Atı yapan usta ismini Cengaver koymuş. Bizler de ata bu ismi verdik.”

SAMSUN

05 Ekim 2019 Cumartesi

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