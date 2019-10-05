Yılport Samsunspor - Manisa Futbol Kulübü: 2-2

STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Ufuk Uğurlu, Ferdi Karadoruk
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Caner Arıcı, Erkam (Dk. 46 Guido), Yalçın, Gökhan Meral, İlyas Kubilay Yavuz, Ferhat (Dk. 53 Aytaç), Gökhan Alsan, Ramazan Çevik, Ahmethan (Dk. 46 Atabey), Bahattin
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer, Mustafa Çakır, Salih Zafer, Onur Kolay (Dk. 77 Ferhat Yazgan), Umut (Dk. 40 Nizamettin), Zahit, Serdar (Dk. 66 Sinan), Mehmet Yılmaz, Erhan, Dilaver, Oğuz Kocabal
GOLLER: Dk. 72, 75 Atabey Çiçek (Samsunspor), Dk. 37 Serdar, Dk. 45+2 Zahit (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Onur, Mehmet Yılmaz, Ferhat Yazgan (Manisa FK) Erkam, Caner, İrfan Buz (Yılport Samsunspor)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup'un 6´ncı haftasında Yılport Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü ile 2 - 2 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7´nci dakikada Umut´un ceza sahasına yaptığı ortada Serdar topa vurmakta gecikince Yılport Samsunspor defansı topu uzaklaştırdı.
12´nci dakikada Gökhan Meral´ın pasıyla buluşan Bahattin´in ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Ömer kurtardı.
18´inci dakikada ani gelişen Manisa FK atağında topla buluşan Dilaver Güçlü ceza sahası dışından çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
19´uncu dakikada Onur´un ceza sahası arkasına gönderdiği topla buluşan Zahit, kaleci Nurullah´ı da çalımlayarak kaleye çektiği şutu Caner Arıcı çizgiden kornere çıkarttı.
27´nci dakikada Salih Zafer´in ceza sahası içerisinde pasıyla buluşan Serdar´ın kaleye çektiği şut üst direkten oyun alanına geri geldi. Geri gelen topu Yılport Samsunspor defansı uzaklaştırdı.
37´nci dakikada Dilaver Güçlü´nün ceza sahasına yaptığı ortada Serdar´ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
45´inci dakikada Bahattin´in kullandığı serbest vuruşta kaleci Ömer topu son anda kornere çıkarttı.
45+2´nci dakikada ani gelişen Manisa FK atağında Dilaver´in ceza sahasına yerden gönderdiği ortada Zahit´in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2
48´inci dakikada verkaçlarla ceza sahasına giren Manisa FK´lı oyuncu Onur, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu kaleci Nurullah kurtardı.
58´inci dakikada Kubilay´ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Bahattin´in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
72´nci dakikada Guido´nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Atabey Çiçek´in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2
75´inci dakikada Kubilay´ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Atabey Çiçek´in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2
84´üncü dakikada Guido´nun kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Alsan´ın indirdiği topun gelişine vuran Bahattin´in şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
SAMSUN
05 Ekim 2019 Cumartesi
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