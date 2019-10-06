Aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi Tıkanan menfezler yolların suyla kaplanmasına neden oldu

– Samsun’da aniden bastıran sağanak yağmur, gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Tıkanan menfezler bazı yolları suyla kapladı.

Samsun’da öğlen saatlerinde ilk önce rüzgar fırtınası yaşandı. Ardından başlayan sağanak yağmur, kısa sürede şehri etkisi altına aldı. Sağanak yüzünden tıkanan menfezler patlayarak bazı yolların suyla kaplanmasına neden oldu. Yolların suyla kaplanmasından trafikte araç sürücüleri ve yayalar olumsuz etkilendi. Bazı vatandaşlar tıkanan menfezleri kendi imkanlarıyla açarak, suların tahliye olmasını sağladılar. Merkezde kısa süren sağanak yağmurun ardından Samsun’da güneş açtı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, yaşanabilecek olumsuzluklar hakkında şu bilgileri paylaşmıştı:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde çok kuvvetli (5170 kg/m2), Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

SAMSUN 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:17

YATSI 19:36

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