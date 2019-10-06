Canik’te daima spor daima gençlik

– Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Sporu, gençlerimiz ile iletişimde bir araç olarak kullanırken, spor yapma kültürünü geliştirerek hayatın her alanında yayma gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Canik Belediyesi “Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Nesil” sloganıyla çıktığı yolda, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, fiziksel ve zihinsel anlamda zinde tutmak için birçok amatör branşta gençlere destek olmaya devam ediyor. Canik Belediyesi bünyesinde bulunan amatör dallarda 10’un üzerinde branş ve binin üzerinde lisanslı sporcusuna spor yaptırıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde spor birimi kurulu tarafından yürütülen çalışmalarda geleceğe daha güvenli ve sağlıklı bakan bir nesil hedeflenirken, bir yandan da başarılı olan gençlerin önünü açarak destek vermeye devam ediyor.

Dünya’da ses getiren sporcuların yetişmesi için çabaladıklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, “Spor alanlarının sayısını daha da arttırılacak, hedef kitlemizi geliştirecek çalışmaları başlattık. Her mahallede farklı spor alanlardan bütün gençliğin faydalanabileceği spor alanları oluşturmak öncelikli görevlerimizden birisi olacaktır. Bu spor alanlarında ülkemiz ve Dünya’da ses getiren sporcuların yetişmesi en büyük hedeflerimizdendir” dedi.



“Gençlik varsa gelecek var”

Gençliğin gelecek için çok önemli olduğunu vurgulayan Sandıkçı, şunları söyledi:

“Bölgemizde bulunan, sporun her alanında çalışan gençlerimize destek oluyoruz. Bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Sporu, gençlerimiz ile iletişimde bir araç olarak kullanırken, spor yapma kültürünü geliştirerek hayatın her alanında yayma gayreti içerisinde olacağız. Bizler neslimizin inşasını yaparken hem yol gösterici hem de gençlerimizin önündeki engelleri bertaraf ederek, vatanına, milletine, geleceğine sahip çıkan gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Gençlik varsa gelecek var sloganıyla daima gençlerimizin yanındayız.”

SAMSUN 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:04

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