Biyokütle enerji için bitkisel atık alımına başlandı Samsun’da 2021’de üretime geçecek biyokütle santrali için 150-200 TL’den bitkisel atık alımı yapılıyor

Yenilebilir ve çevreci olarak bilinen biyokütle kullanarak enerji üretimi yapan Oltan Köleoğlu Enerji tarafından Samsun’un Çarşamba ilçesinde kurulmakta olan ve temiz enerji ile yıllık 189 bin MWh elektrik üretilecek santral için ürün alımlarına başlandı.

2021’in başında üretime geçilmesinin planlandığı santralde kavak dalı ve kökleri, fındık zurufu, kabuğu ve dalları, çeltik sapı ve kavuzu, söğüt kök ve dalları ile mısır sapları üreticilerden alınarak depolanmaya başlandı. Oltan Köleoğlu Enerji (OKE) tarafından hazırlanan ve yöredeki üreticilere de dağıtılan broşürlerde, "Biyokütlenin enerji kaynağı olarak çevre kirliliği ve sera etkisi oluşturmaması, depolanabilir olması ve her yerde yetiştirilebilmesi gibi avantajları vardır. Fotosentez yoluyla enerji kaynağı olan organik maddeler sentezleşirken tüm canlıların solunumu için gerekli olan oksijeni de atmosfere verir. Üretilen organik maddelerin yakılması sonucu ortaya çıkan karbondioksit ise, daha önce bu maddelerin oluşması sırasında atmosferden alınmış olduğundan, biyokütleden enerji elde edilmesi sırasında çevre, CO2 salımı açısından korunmuş olacaktır. Bitkiler yalnız besin kaynağı değil, aynı zamanda çevre dostu tükenmez enerji kaynaklarıdır. Hızlı bir artış gösteren nüfus ve sanayileşme, enerji ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynakların başında ise biyokütle enerjisi gelmektedir. Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyoekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.Tamamen yerli bitkisel atıkların kullanılacağı yenilenebilir temiz enerji üretimi gerçekleştirilirken, Samsun yöresinde 20 bin çiftçiye de ek gelir imkanı sağlanacaktır. Bitkisel atıklar ülke ekonomisine kazandırılacaktır. Biyokütleden enerji eldesi için, daha çok tarım işçiliğine gerek duyulduğundan, biyoenerji konusu, özellikle kırsal kesimde iş alanları oluşturma açısından ideal bir seçenektir" ifadeleri yer aldı.



100 milyon lira doğrudan gelir

Proje kapsamında 20 bin çiftçiye her yıl yaklaşık 100 milyon TL doğrudan gelir imkanı sağlanacak. 50 kadın personel istihdam edilerek seracılık üretimi de gerçekleştirilecek. Sıcak su ile Çarşamba çevresinde kaliteli üretim yapmak isteyen müteşebbislere talepleri halinde seracılık yapabilmeleri için sıcak su temin edilecek. Enerji üretiminde kullanılacak bitkisel atıklar kalitesine ve yüzde 30’ün üzerindeki nem değerine göre tonu 150 ile 200 TL arasında fiyatlandırılarak alınıp depolanacak.

Oltan Köleoğlu Enerji tarafından Çorum’un Mecitözü ilçesinde kurulan biyokütle santrali 2018 yılının başında üretime geçmişti. Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde kurulmakta olan Eber Enerji Santrali de gelecek yıl üretime başlayacak. Her yıl anız yakılması neticesinde tarım arazilerinde ciddi verim kayıpları ve hava kirliliği oluşturan ayçiçeği, mısır, çeltik sapları biyokütle enerji santralleri ile aile ve ülke ekonomisine kazandırılıyor. Aynı zamanda tarımsal verim arttırılarak çevresel kirliliğin de önüne geçiliyor.

