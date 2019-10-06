Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Korkmaz idaresindeki 34 EU 9255 plakalı otomobil, Mesut Çiçek yönetimdeki 55 B 0366 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Derya Çiçek (27) ve 1 yaşındaki Ahmet Kürşat Çiçek yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ile ilgili soruşturma devam ediyor

SAMSUN 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:17

YATSI 19:36

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