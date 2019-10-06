Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Korkmaz idaresindeki 34 EU 9255 plakalı otomobil, Mesut Çiçek yönetimdeki 55 B 0366 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Derya Çiçek (27) ve 1 yaşındaki Ahmet Kürşat Çiçek yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ile ilgili soruşturma devam ediyor
SAMSUN
06 Ekim 2019 Pazar
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