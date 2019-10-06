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OMÜ Vakfı Yönetiminde bayrak değişimi

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, 3 yıldır başkanlık görevini sürdüren Prof. Dr. Halil Kütük, görevini Prof. Dr. Metin Yılmaz'a devretti.

OMÜ Vakfı Yönetiminde bayrak değişimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, 3 yıldır başkanlık görevini sürdüren Prof. Dr. Halil Kütük, görevini Prof. Dr. Metin Yılmaz’a devretti.
Atakum Omtel Otel’de gerçekleştirilen OMÜ Vakfı 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçim sonunda, Vakfın yeni başkanı Prof. Dr. Metin Yılmaz oldu. Toplantıda Divan Heyeti ise Başkan Refik Moral ile Divan Kâtipleri Osman Demir ve Fuat Katırcı’dan teşekkül etti. Ardından Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler, ebediyete intikal eden öğretim üyeleri ile vakfın kurucu üyeleri için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi.
Olağanüstü genel kurulun toplanma nedenleri ve vakfın mali durumunu özetlemek için kürsüye davet edilen eski Başkan Prof. Dr. Halil Kütük, sunumunda; vakfın bütçesi, cirosu ve hizmetleri ile cari hesapları, kira gelirleri, verilen burslar, iktisadi işletmelerin mevcut durumu, personel sayısı gibi hususları katılımcılarla paylaştı. Toplantıda Divan Heyetine sandık kurulu yetkisinin verilmesiyle aday tespiti yapılıp seçime gidildi. Seçimde OMÜ Vakfının yeni Başkanı Prof. Dr. Metin Yılmaz olurken, Yönetim Kuruluna da 9 asil, 8 yedek üye seçildi.
Başarı dilekleri ile genel kurul toplantısının açılışını yapan eski Başkan Prof. Dr. Halik Kütük, “Kuruluşundan bugüne kadar gerek vakfımızın gerekse üniversitemizin gelişmesi için emeği geçen kurucu üyelerimize, üniversitemizin değerli yöneticilerine, vakıf ve iktisadi işletmelerinde görev yapan tüm çalışanlarımıza yönetim ve denetleme kurulumuz adına huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ebediyete uğurladığımız kurucu üyelerimizi şükran duygularımızla ve rahmetle anarken geride kalan aile fertlerine sağlıklı bir hayat ve uzun ömürler diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle genel kurul çalışmalarımızın yeni başarılara imza atmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum” dedi. Seçim sonunda teşekkür konuşması için tekrar söz alan eski Başkan Prof. Dr. Halil Kütük, görevi boyunca hizmet eden tüm kişilere şükranlarını sunarak, devamında şunları söyledi: “Yeni yönetime en kalbî duygularımla başarılar diliyorum. Allah yâr ve yardımcıları olsun, yolları ve bahtları açık olsun, tekrar kendilerine muvaffakiyet diliyorum, hayırlı uğurlu olsun.”

"Vakıfların tabiatında yardım, hayır ve iyilik yatıyor”
Akabinde söz alan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, katılımcıları selamlayarak Genel Kurul Toplantısı’nda bulunmaktan ötürü duyduğu mutluluğu ifade etti. OMÜ Vakfının kuruluşundan bugüne kadar Üniversitenin gelişip ilerlemesinde ciddi katkıları olduğunu belirten Rektör Bilgiç, “Vakıfların tabiatında yardım, hayır ve iyilik yatıyor. Özellikle aramızdan ayrılan kurucu üyelerimizi rahmetle anmak istiyorum zira onların ayrı bir yeri var. Yaşayanlara şükranlarımı sunuyorum ve hizmet verenlere de teşekkürü bir borç biliyorum. Tabii bugün bizler varız, yarın başkaları olacak. Kurucu üyelerimiz, gösterilen fedakârlığı, yerlerine bıraktıkları evlatlarının yahut vekillerinin de sürdürmesini elbette gönülden istemişlerdir. Artık yeni destek ve yardımlar gerekiyor. Bu kanalın kullanılması ve üye sayısının artırılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. Vakfımızın yükümlülüğünü üstlenen arkadaşlarımız hakikaten büyük fedakârlıklar gösteriyor. Yeni yönetimin de daha iyisini başarmak adına canla başla çalışacaklarına ve bu süreçte edinilen birikim ve tecrübeden faydalanacaklarına inanıyorum. Vakfın, OMÜ’nün güçlü bir destekleyicisi durumunda olması, kurumumuzun geleceği açısından çok önemli. Zira akademisyenlerimize, yurt dışı programlar ve benzer ihtiyaçlar söz konusu olduğunda destek olmasını göz ardı edemeyiz. Yine Üniversitenin yeni mevzuat çerçevesinde altından kalkamadığı durumlarda, vakfımızın kendi gelirleriyle destek olması, önemli yararlılıklar olarak değerlendirilmeli. Dünyadaki üniversitelere odaklandığımızda, örneğin Harvard Üniversitesine, mezunların da dâhil olduğu 16 milyar dolarlık bir destek var. Yine bazı üniversiteler; vakıf ve benzeri dernekler tarafından ciddi anlamda destekleniyor. Ülkemizde de bu özelliğe sahip üniversitelerimiz mevcut. Bu gerçekleri göz önüne aldığımızda, OMÜ Vakfının yaşatılması ve daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınması bakımından ne yapılması gerekiyorsa bu adımları hep birlikte atmalıyız diye düşünüyorum” diye konuştu.
“Üniversite ve Samsun bazında oluşturulacak kampanya ile yeni yönetimin desteklenmesini arzuluyoruz. Sağlanan bu yardım ve desteklerle vakfımızın daha güçlü ve emin adımlarla geleceğe yürümesinin önünü açmış olacağız. Yeni yönetimi bu vesileyle tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum” diyen Rektör Bilgiç, konuşmasının son bölümünde OMÜ’deki değişime ve gelişmelere değindi. Bilgiç, Samsun’un kenevir üretimi için en uygun şehirlerden biri olması ve Üniversite bünyesinde bu konuda çalışan akademisyenlerin bulunmasından ötürü Kenevir Araştırma Enstitüsünü kurduklarını ve bu birimin yapılanmasının bütün hızıyla devam ettiğini dile getirdi. Yeni açılacak Eczacılık Fakültesine Bafra’nın sahip çıktığını söyleyen Rektör Bilgiç, faaliyete geçmesiyle bu fakültenin de sağlık bilimleri alanında kendini göstereceğini kaydetti.

"Amacımız; elimizden gelenin en iyisini yapmak”
Seçimde başkanlığa seçilen Prof. Dr. Metin Yılmaz ise teşekkür konuşmasıyla katılımcılara hitap etti. Vakıfların aynı zamanda uzmanlık alanında yer aldığına vurgu yapan yeni başkan Prof. Dr. Metin Yılmaz “Vakıf işi kutsal bir iş. Bu işe soyunmamızda 2 temel husus var: Birincisi Allah’a hizmet ve en kutsal alanlardan biri olan eğitimde üniversitemize hizmet etmek çünkü büyük bir görev. İkincisi rektörümüzün bu noktadaki teşvikleri. Dolayısıyla bu vazifeden geri duramadık. Vakfımız, OMÜ gibi güzide bir kuruma her zaman destek olacak pozisyonda olmalı ve inşallah bundan sonraki süreçte bu uğurda elimizden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.
2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na ayrıca Millî Eğitim Bakanlığını (MEB) temsilen Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri ile vakfın genel kurul üyeleri katıldı.
Seçimle yeniden şekillenen OMÜ Vakfı Yönetim Kurulunda yer alan 9 asıl ve 8 yedek üye şu isimlerden oluşuyor:
“Asıl Üyeler; Prof. Dr. Metin Yılmaz (Başkan), Prof. Dr. Selim Arıcı, Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Prof. Dr. Soner Çankaya, Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan. Yedek Üyeler; Prof. Dr. Harun Albayrak, Prof. Dr. Murat Terzi, Prof. Dr. Rıza Karagöz, Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk, Doç. Dr. Erol Terzi. Kurucu Üyeler (Asıl); Levent Hüseyin Başoğlu, Sevin Derindere, Hüseyin Cahit Berk, Yusuf Şevki Altuniç. Kurucu Üyeler (Yedek); Ahmet Tarık Karslı, Orhan Özdemir, Haluk Cüneyt Pelenk."

SAMSUN

06 Ekim 2019 Pazar

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