Samsunlu 2 genç kız Dünya Muaythai şampiyonu oldu

– Samsunlu sporcular Zeynep Sena Comart ve Zeynep Çam dünya şampiyonu oldu.
Antalya'da gerçekleştirilen Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası'nda 54 kiloda Zeynep Sena Comart ve 30 kiloda Zeynep Çam dünya şampiyonu oldu. Samsun Valisi Osman Kaymak, başarılı sporculara sosyal medya hesabından başarılar diledi.
Samsun Valisi Osman Kaymak, “Ülkemizi gururlandıran Samsunlu sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.
SAMSUN
06 Ekim 2019 Pazar
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