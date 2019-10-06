Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi SamsunOrdu karayolunun 56. kilometresi Söğütlü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Güler idaresindeki 55 JA 207 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Hakan Yaman yönetimindeki 55 AN 011 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Nazım Kayaaltı (48), Hacer Kayaaltı (40), 1 yaşındaki Melih Kerem Kayaaltı, Hatice Yaman (46), Züleyha Güler (56), Çisem Su Güler (6) ve Havvanur Güler (25) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:17

YATSI 19:36

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