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Rektör Bilgiç yeni atanan akademisyenlerle buluştu

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, doçentlik ve doktor öğretim üyeliği kadrosuna yükselen ve diğer üniversitelerden OMÜ'ye nakil olarak gelen akademisyenleri Rektörlük Toplantı Salonu'nda ağırlayarak tebrik etti.

Rektör Bilgiç yeni atanan akademisyenlerle buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, doçentlik ve doktor öğretim üyeliği kadrosuna yükselen ve diğer üniversitelerden OMÜ’ye nakil olarak gelen akademisyenleri Rektörlük Toplantı Salonu’nda ağırlayarak tebrik etti.
OMÜ’ye yeni katılan ve görevde yükselen akademisyenlerle bir araya gelmeyi onları tanımak ve tebrik etmek açısından önemsediğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, bu toplantılar sayesinde akademisyenlerin de birbirini tanıyarak ortak çalışma imkânı bulabileceğini kaydetti. Toplantıya katılan 16 akademisyenle tek tek tanışarak bölümleri, projeleri ve ilgi alanları hakkında bilgi alan Rektör Bilgiç, onların istek ve önerilerini dinledi. Tüm akademisyenlere yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Bilgiç, “Hangi görevde olursak olalım önemli olan işimizi en iyi şekilde yapabilmektir. Bu insan olmamızın gereği, ahlaki ve vicdani sorumluluğumuzdur. Bunu yapabilecek imkânları bulmak da oldukça önemli. OMÜ ise 44 yılını tamamlamış, kurumsal yapısında önemli aksamaların olmadığı bir üniversite olarak her türlü imkâna sahip. Güzel bir kampüsümüz, gerekli materyallerimiz ve kendi ayakları üstünde sağlam duran fakültelerimiz ile birimlerimiz var. Biliyorsunuz ki üniversitelerin ülkenin gelişimindeki rolü tartışılmayacak kadar büyük. Üniversitelerimiz ne kadar gelişmişse ülke de o kadar gelişir. Bu sebeple üzerimizdeki sorumluluk oldukça ağır. Özellikle her şeyin çok hızlı geliştiği ve değiştiği dünyada, bizim de çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

“Bilim ve teknoloji üretimine yönelik proje üretin”
Araştırma geliştirme (ARGE) çalışmalarını geliştirmek için bölümler arasında bütünleşmeye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bilgiç, şunları söyledi:
“Bu durum disiplinler arası çalışmaları mecbur kılıyor. Bu çalışmalar, devletin çeşitli kurumları tarafından da istenmeye başlandı. Devletimiz disiplinler arası çalışmalara daha çok destek vermeye başladı. Biz de bu tür çalışmalarımıza önem vererek sürdürüyoruz. Özellikle OMÜ Teknoloji ve Transfer Ofisimizde (TTO), ARGE ikliminin daha da yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılıyor. OMÜTTO; proje yazma becerisini geliştirme, patent başvuru sürecinde rehberlik etme gibi konularda akademisyenlerimize yardımda bulunuyor. Yeni açılacak kurslarından faydalanmak için ya da ihtiyaç duyduğunuz durumlarda buraya başvurabilirsiniz. Atama yaparken alanında başarılı ve üniversitemize katkısı olacak akademisyenleri seçmeye özen gösteriyoruz. Bu da bize bir sorumluluk yüklüyor. Üniversitelerin ülke gelişimine katkı sağladığı en önemli şeylerden birisi de bilgi ve teknoloji üretmesidir. Bu sebeple sizden almak istediğim ilk söz üniversitemize dış kaynaklı proje üretmenizdir.”
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, akademisyenlerden görevleri süresince adil, dürüst ve vicdanlı olmalarının sözünü de istedi.
Akademisyenler ise toplantının OMÜ’ye aidiyet duygusunu güçlendirdiğini ve motivasyonlarını yükselttiğini belirterek, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e kendilerini ağırladığı için teşekkür ettiler. Nakil gelen ve yeni atanan öğretim üyeleri şöyle:
“Doç. Dr. Mustafa Aras / Tıp Fakültesi / Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Doç. Dr. Leyla Akın / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Öz Tunçer / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Şahin / Tıp Fakültesi / Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Doç. Dr. Kubilay Yıldırım / FenEdebiyat Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Dertli / FenEdebiyat Fakültesi / Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Altuğ / FenEdebiyat Fakültesi / Coğrafya Bölümü Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Üyesi İrem Bayraktar / Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Doç. Dr. İbrahim Serbestoğlu / Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Tarih Bölümü / Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Üyesi Murat Tural / Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Tarih Bölümü / Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selim Kıroğlu / Yabancı Diller Yüksekokulu / Mütercim Tercümanlık (Arapça) Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Üyesi Adnan Oflaz / Yabancı Diller Yüksekokulu / Mütercim Tercümanlık (Almanca) Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Atar / Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Üyesi Murat Gürel / Devlet Konservatuvarı / Müzik Bölümü Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özaydın / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Tarihi Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Üyesi Gediz Uğuz / Mühendislik Fakültesi / Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı.”

SAMSUN

06 Ekim 2019 Pazar

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