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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Barınaktan köpek sahiplenenlere uyarı Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü ...

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Nurhan İşler, barınaklardan alınan köpeklerin hastalanmaması için sahiplenildikten sonra en az 1 hafta yıkanmaması gerektiğini belirterek, “Bazı vatandaşlar da barınaktan aldıkları yavru köpekli kirlidir düşüncesiyle deterjanı en yüksek dozda olan asitik yapılarıyla bile yıkamak suretiyle hayvanları temizlediklerini düşünüyorlar. Oysaki yıkamayla birlikte hayvanda yeni bir hastalığa yol açmış oluyorlar” dedi.
Sahipsiz sokak hayvanlarına kurduğu doğal yaşam alanında bakım hizmeti veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezinde hayvanlara büyük bir özenle bakılıyor. Sahipsiz ya da bakıma muhtaç hayvanların gözetim altına alınarak doğal yaşam alanında daha rahat yaşamaları amacıyla merkezi kuran Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılından beri hayvanlara hizmet veriyor. Aşağı Avdan Mahallesi'ndeki 165 dönüm arazi üzerine kurulu merkezde tedavi alanı, hayvanlar için sosyal alanlar, sahiplendirilme alanı, Kedi Kasabası, Mama Üretim Tesisi gibi birçok alan bulunuyor.

“Anne sevgisi yavru köpeklerde çok önemli”
Yavru köpeklerin anne sevgisine muhtaç olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Nurhan İşler, “Burada sokaklardan getirilen köpekleri rehabilite ediyoruz. Bu alan da kendi arasında birtakım farklılıklara ayrılıyor. Anneli yavru bölümümüz ayrı. Tedavi sonrası yaşam alanına dönme imkanı olmayan engelli hayvanlarımızın bulunduğu engelli hayvan alanımız da var. Bir de anneleri olmayan yetim kalmış yavruların bulunduğu yavru bölümümüz yer alıyor. Diğer bir alanımız da kısırlaştırılma sonrasında sağlıklı olanların tekrar doğal ortamlarına kazandırılmasından önce vatandaşlar tarafından sahiplenilmesi için oluşan yaşam alanı bulunuyor. Özellikle annesiz yavru köpekler, yaşamlarının büyük bir kısmını sıkıntılı olarak geçirmektedir. Bu da anne sevgisinin eksikliğinden meydana geliyor. Anne sütü ve sevgisinin eksikliği onları olumsuz etkiliyor. Biz bu yavruların yaşama tutunmaları için sevgiyle birlikte çalışmalar yapıyoruz. Alana da Sevgi Evi ismini verdik. Bu alandaki yavrular, yetişme süreleri içerisinde insanlarla temas kurmalarını sağlıyoruz. Tel örgünün arkasında, ‘ben şunu beğendim, ben şunu beğendim’ demenin yanı sıra, hayvanseverlerin alan içerisinde girerek, onlara dokunarak etkileşime girmelerini hedefliyoruz. Bu alanda hayvan sahiplendirmelerimiz oldukça fazla. Bunun asıl nedeni de insanların hayvanlara temas edip, etkileşime geçmesidir. Hayvan almayı düşünmeyen bir vatandaş bile alan içerisinde hayvanlarla vakit geçirdikten sonra hayvan almaya karar veriyor. Biz de sahiplenme koşullarına sahip kişilere hayvanlarımızı veriyoruz. Böylece yavrularımız, bir yuvaya kavuşmuş oluyorlar” diye konuştu.

“Barınaktan aldıkları köpekleri kirlidir diye deterjanla yıkıyorlar”
Köpeklerin ayakları hariç kolay kolay kirlenmediğini ve barınaktan alındıktan sonra yıkanmaması gerektiğini vurgulayan Veteriner Hekim İşler, şunları söyledi: “Çalışmalarımızda bir takım sıkıntılarla da karşı karşıya kalıyoruz. Bu yavrular sokaklardan toplanıp, geldiği için ırksal ve tür bakımından farklı birtakım özellikler gösterebilirler. Bu yavrular sokaklarda yaşayarak hayata tutundukları için evin içerisinde girdiklerinde sizin arzu ettiğiniz özelliklere sahip olmayabilir. Alanı kirletebilir. Bunların bir süreç içerisinde eğitime ihtiyaçları var. Vatandaşlardan bazıları ‘evimizi kirletti’ deyip, bir sonraki gün geri getiriyor. Bazı vatandaşlar da barınaktan aldıkları yavru köpekli kirlidir düşüncesiyle deterjanı en yüksek dozda olan asitik yapılarıyla bile yıkamak suretiyle hayvanları temizlediklerini düşünüyorlar. Oysaki yıkamayla birlikte hayvanda yeni bir hastalığa yol açmış oluyorlar. Vatandaşların, hayvanı sahiplendikten sonra yetkililerin uyarılarını aşmamaları gerekiyor. Verilen kurallar doğrultusunda hayvanları aldıktan sonra ne şekilde besleyecekleri, hangi uygulamaları yapacaklarını biz kendilerine söylüyoruz. Bu uygulamalara uymadıkları takdirde kötü sonuçlarla karşılaşabilirler.”

SAMSUN

07 Ekim 2019 Pazartesi

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