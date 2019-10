Hayalleri esere dönüştürüyorlar Herhangi bir eğitim almadan başladıkları el sanatları işinde hayalleri icraata döküyorlar

Samsun’da yaşayan Vural çiftinin yaptığı el emeği göz nuru eserler eğitimden çevreye kadar birçok alanda kullanılıyor. Herhangi bir eğitim almadan başladıkları el sanatları işinde kabiliyetleri ile dikkat çeken çift, vatandaşların 'hayal'lerini bile esere dönüştürebiliyor.

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Osman ve 57 yaşındaki Aysel Vural çifti hayata geçirdikleri eserler ile insanlara örnek oluyor. Eğitim almadan sadece araştırarak ve birbirlerine destek olarak üretime başlayan Vural çifti, eğitimden çevreye kadar birçok alanda kullanılan eserler üretiyor. Emekli Osman Vural’ın ağaçtan yaptığı materyalleri eşi Esra Vural boyadıktan sonra okul öncesi, özel öğretim, sınıf öğretmenliği gibi üniversitenin farklı bölümlerine derslerde kullanılmak üzere veriliyor. Ev hanımı olan Esra Vural ise sokaktaki taştan, plastiğe kadar bütün her şeyi sanat eserine dönüştürüyor. Organik yiyeceklerin renklerini kullanarak resimler yapıyor. Eskimiş eşyaların üzerinde işlemler yaparak veya tablolara çizimler yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor.



"Çizim ve boya benim için bir aşk"

Eşi Osman Vural’ın hayattaki en büyük destekçisi olduğunu belirten Esra Vural, "Eşim ahşap işleriyle uğraşıyordu. Yaptığı işleri boyamam için bana boya getiriyordu. Baktım çok zevk aldım ve bu işe başladım. Daha sonra kendimi geliştirdim. 20 yıldır boyama ve tasarım yapıyorum. Herhangi bir kursa gitmedim. Kendi kendime internetten, dergilerden, kitaplardan öğrendim. Sokağa atılan her şeyi boyuyorum. Eskimiş atılacak atıl şeyleri geri dönüştürerek hayata kazandırıyorum. Yaptığım işleri dışarıya pazarlayarak ev ekonomisine katkıda bulunuyorum. Müziksiz duramıyorum. Bir şeyler üretirken Türk sanat müziği dinliyorum. Değişik duygular ile çalışmalarımı yapıyorum. Çalışmalarımın vakti belli olmuyor. Bazen uykudayken bile ilham gelirse kalkıp yapıyorum. Benim için bir aşk" dedi.



"Doğada bulduğum malzemeleri tekrar yaşama sunuyorum"

Ahşap oymacılığına hobi olarak başladığını ifade eden Osman Vural, "Doğada bulduğum malzemeleri tekrar yaşama sunuyorum. Eğitim alanına katkılarım oluyor. İnsanların hayalinde tasarladığı her şeyi gerçeğini yapıyorum. Yaptığım her şey el emeği göz nurudur. Ahşap kısımlarını ben yapıyorum, boya kısımlarını ise eşim yardımcı oluyor. Aynı zamanda Vezirköprü ilçemizi tanıtmak maksatlı işlerimiz var. Başlarda tablolar yaparak başladım, zaman içinde kendimi geliştirerek ağaç köklerinden herhangi bir tahtadan insanların hayalinde olan şeyleri gerçek hayata kazandırıyoruz. Üniversitedeki öğretim görevlileri, öğrenciler bana projelerini anlatıyorlar ben de atölyemde hanımımla birlikte tasarlayıp yapıyoruz. Öğrencilere yapmış olduğum birkaç proje Türkiye birinciliği kazandı. Okul öncesi çocukların kullanacağı materyaller, özel öğretimde görevli olan eğitmenlerin derslerde kullandığı materyalleri atölyemde üretiyorum. Çocukları da sevindiriyorum. Ahşaptan otobüs, otomobil yaparak onlara veriyorum. Eşim hep yanımda oldu şimdiye kadar biz birlikte varız. Ona bana destek olduğu için ve yapmış eserler için teşekkür ediyorum " diye konuştu.

Sanatın gelişmesi adına üretim yaparak daha fazla insana sesini duyurmak isteyen çift, Vezirköprü Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan atölyelerinde üretim yapmaya devam ediyor.

