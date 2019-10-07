“Kantincilik Uçuruma Yuvarlanıyor” Kantinciler Çarşamba’da bir araya geldi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan okullarda ki kantinci esnafları, Çarşamba Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldiler.

Çarşamba Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte kantinci esnafının sıkıntıları ve talepleri masaya yatırıldı. KantinİşSen Genel Başkanı Okan Fırat ve sendikanın Konya ile İzmir temsilcilerinin katılım sağladığı programda birçok konu hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Programda konuşan KantinİşSen Genel Başkanı Okan Fırat, “Bir yıldır fedakarlıklarla sendikamızın çalışmalarına katkı sağlayan birbirinden değerli yol arkadaşlarıma teşekkürlerimizi arz ediyorum. Sektörümüzde uzun zamandır böyle bir oluşuma, herkesi kucaklayan ayrıştırmadan ötekileştirmeden amacı, esnafın yararına olan sendikaya ihtiyacı vardı. Mevcut oda ve derneklerle bir türlü bir araya gelip bu oluşumu gerçekleştiremiyorduk. Bu oluşumu kendi illerinde bağlı bulundukları sivil toplum kuruluşlarında kendini kanıtlamış birbirinden değerli 9 kurucu üyemiz ile bir araya gelerek hayata geçirdik. Mesleğimizle ilgili birçok dernek ve oluşum var, bu dernek ve oluşumlar, bir grubun veya kitlenin derneği olmaktan öteye gidemediler. Mesleğimiz freni patlamış otobüs gibi uçuruma sürükleniyor. Kantincilik mesleği uçuruma sürüklendiğinde, hakkını savunduğumuz yüzlerce, binlerce kantincimizin de uçuruma sürüklendiğini görmezden gelemeyiz. İlk defa Kantinİş Sen, tüm alanı kuşatan bir sektör sendikası olma iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Kantinİş Sen sığ tarafçılık üretme değil, üretilmiş kimlikler üzerinden yürümek değil. Kendi kararlarını kendi veren, sivil, katılımcı kapsayıcı ve kuşatıcı bir sendika olacaktır. Mesleğimizin, ülkemizde can alıcı bir unsur olduğunun farkında olarak meslektaşlarımızın lehine olan her şeyin savunucusu olacaktır. Kendi alanında sektörün en güçlü temsilcisi olacaktır.Kendine bağlı meslektaşlarının hak ve hukukunu korumanın yanında Eğitim alanında yapılan tüm değişim ve yenilikler için danışmanlık, rehberlik ve öncülük yapacaktır. Sendikamızın yönetimini bu misyona uygun olarak Türkiye'nin dört bir yanından güçlü temsilcileri alarak oluşturduk, yönetimimiz, sendikamızı bu zengin birikim ve tecrübesiyle büyütecektir. Biraz önce ifade ettiğim üzere, freni patlamış otobüs gibi uçuruma sürüklenen Kantincilik mesleği için KANTİNİŞSEN acil çıkış rampasıdır. Meslektaşlarımızın nefes alma durağıdır. Şu anda bu otobüsün kaptanı araçtan inse de öleceğiz, acil çıkış rampasına gitse de öleceğiz diye düşünen umutsuz meslektaşlarım var. Otobüsün kaptanı kendisine gelecek tüm tepkileri bildiği halde, meslektaşlarına olan inancıyla ve meslektaşlarına karşı yüklendiği sorumluluk duygusuyla, "hiçbir siyasi hesap içine girmeden" gecesiyle gündüzüyle çalışıyor. Çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayacağınıza güveniyor katılım ve desteğiniz için şahsım ve Tüm teşkilat mensubu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca sendikanın İl Temsilciliği’ne İlyas Yazıcı atanırken, yapılan konuşmalar ve taleplerin dinlenmesinin ardından program son buldu.

SAMSUN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:16

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.