Yağmurda tramvaya sığındı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN'da sağanak sırasında tramvaya giren sokak köpeği, yolcular tarafından görüntülendi.

Kentte dün gün boyu sağanak etkili olurken, sokakta yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara girerek korunmaya çalıştı. Yağmurdan bazı sokak hayvanları da etkilendi. Bir sokak köpeği de yağmur sırasında tramvaya girdi. Köpeği tramvayda görenler şaşırırken, bu anları da görüntülediler. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ilgi gördü.



SAMSUN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:16

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.