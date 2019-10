Hatalı duruş bel ve boyun fıtığına yol açıyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç, uzun yıllar hatalı pozisyonlarda iş görmek ve duruş bozukluklarının bel fıtığına yol açtığını söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç, bel ve boyun fıtığı konusunda açıklamalarda bulundu. Fıtığın ortaya çıkış nedenleri ile ilgili bilgi veren Opr. Dr. Eyüp Genç, "Bel ve boyun fıtığı; omurgalar arasındaki disk dediğimiz yastık dokunun travma, yaşa bağlı yıpranma, uzun yıllar hatalı pozisyonlarda iş görmek, duruş bozuklukları ya da başka nedenlerle nedenlerle kanlanma ve beslenmesinin aksayıp yapısının bozulması sonucu ortaya çıkar" diye konuştu.



"Her bel veya boyun ağrısı fıtık değildir"

Her bel veya boyun ağrısının fıtık olmadığını ancak tekrarlaması veya şikayet süresinin uzaması durumunda sorunun net ortaya konması için incelenmesi gerektiğini ifade eden Eyüp Genç, "Fıtık bölgesinden çıkan sinirin uzanma yoluna bağlı olarak yanma, karıncalanma, ağrı, hissizlik, keçeleşme, idrar kaçırma ve etkilenen seviyenin hizasındaki iç organa has belirtiler ortaya çıkar. Tedavisinde ağrı kesici hap veya enjeksiyonlar, operasyon geçirmek çoğu zaman soruna kalıcı yanıt bulmaktan ziyade kısır sonuçlar doğurmaktadır. Bunun için mutlaka tanı ve tedavinin doğru ellerde yapılması büyük önem arz eder" şeklinde konuştu.

