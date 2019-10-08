Motosiklet tamircisini vuran 2 şüpheli adliyede

SAMSUN'da motosiklet tamircisi Y.E.A.'yı tabancayla bacağından vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 Ekim'de Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan S.'nin kullandığı motosikletle gelen E.K. iş yerinin önünde bulunan motosiklet tamircisi Y.E.A.'ya tabancayla birkaç el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarla bacağından yaralanan Y.E.A. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Y.E.A, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'Uyuşturucu ticareti' suçundan da aranan Hakan S. ve arkadaşı E.K., polis ekiplerince 19 Mayıs Mahallesi'nde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Hakan S., kendilerini görüntüleyen gazetecilerin 'Neden yaptınız?' sorusuna, "Her şeyin bir sebebi var. Ben sana neden çekiyorsun diye soruyor muyum?" yanıtını verdi.



SAMSUN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

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