Samsun'da 2 kişi mantardan zehirlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yedikleri mantardan zehirlenen Fatma U.(54) ve Esranur U.(23) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:14

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.