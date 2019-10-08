Başkan Doğan: “Sporcularımıza desteğimiz sürecek” Başkan Doğan, Dünya Şampiyonu Zeynep Çam’ı ağırladı

Antalya’da gerçekleştirilen Muaythai Minik Yıldız Gençler Dünya Şampiyonası’nda minikler 30 kiloda dünya şampiyonu olan Zeynep Çam ve antrenörü Zarif Durgut, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti.

Antalya'da 26 Eylül5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Muaythai Minik Yıldız Gençler Dünya Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı adına ringe çıkan Çarşambalı sporcusu Zeynep Çam, finalde Ukraynalı rakibini yenerek minikler 30 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Sporcu Zeynep Çam, "Aylardır şampiyonaya hazırlandım ve Türk Milli Takım formasını giyerek ülkemi şampiyonada temsil ettim. Dünya şampiyonu olarak evime döndüm. Bu süreçte bana destek olan Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.



“Sporcularımıza her zaman destek vereceğiz”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Küçük yaşta, büyük başarı elde eden sporcumuzu kutluyorum. Çok çalışarak bizleri yine ayyıldızlı forma ile dünya ya tanıtmaya devam edecek, daha nice başarılar elde edeceğine gönülden inanıyorum. Sporcularımıza her zaman destek vereceğiz. Dünya şampiyonu olan sporcumuz Zeynep Çam'ı ve antrenörü Zarif Durgut'u tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

SAMSUN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

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