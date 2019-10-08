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Adnan Ölmez’den ‘Haber Medya’ açıklaması Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez: “Kapatma ...

İHA

Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, 'Haber Medya Grubu'nu kapatma kararının, sürpriz bir karar olmadığını, grup olarak medya sektöründen çıkma kararını yaklaşık 4 ay önce aldıklarını söyledi.

Adnan Ölmez’den ‘Haber Medya’ açıklaması Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez: “Kapatma kararı, esasında sürpriz bir karar değil. Borsan Grup olarak medya sektöründen çıkma kararını yaklaşık 4 ay önce aldık” “Bedavaya bile alıcının çıkmaması, aldığımız kararın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor”

Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, ‘Haber Medya Grubu’nu kapatma kararının, sürpriz bir karar olmadığını, grup olarak medya sektöründen çıkma kararını yaklaşık 4 ay önce aldıklarını söyledi.
Samsun’da 14 yıldır faaliyet gösteren ve bünyesinde gazete, televizyon, dergi, radyo ve internet sitesi bulunan Borsan Grup’a bağlı Haber Medya Grubu, geçen Pazar günü yayın hayatına son verdi. Samsun medyasının amiral gemisi Haber Medya Grubu’nun kapanması şehirde şok etkisi yaptı.
Kapatma kararı hakkında konuşan Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Haber Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, önemli açıklamalarda bulundu. Ölmez, “Kapatma kararı, esasında sürpriz bir karar değil. Borsan Grup olarak medya sektöründen çıkma kararını yaklaşık 4 ay önce aldık. Bu süre içerisinde ilgi duyan alıcılar teklifler getirdi. Bu görüşmeler devam etti. Görüşmeler sonunda bu medya grubunu alıp işletecek kimse çıkmadı. Biz de grubu kapatma yani faaliyetlerini sonlandırma kararı aldık” dedi.

“Bedavaya bile alıcının çıkmaması, aldığımız kararın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor”
Doğru bir karar aldıklarını vurgulayan Ölmez, “Sonuç itibarıyla bu meslekte gelecek görmüyoruz. Haber Medya Grubu, kendi içerisinde ve Samsun’da büyük bir marka. Aşağı yukarı bedava, hiçbir bedel almadan devretmeyi de denedik ama alıcısı çıkmadı. Burada da görülüyor ki, çok doğru bir karar almışız. Bu kadar yatırımı olan, bu kadar marka değeri olan bir şeyi, sırf çalışanlar devam etsin diye bedelsize yakın sembolik fiyatlarla birçok insana teklif ettik. Maalesef hiç kimse tarafından ilgi duyulmadı. Son 4 aylık süreçte, bu marka bu şehir için devam etsin diye bedel bile konuşmadan ilgili olabilecek kişilerle görüşmeler yaptık. Bedavaya bile alıcının çıkmaması, aldığımız kararın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Hayırlısı olsun. Böylelikle bu sektörden çıkmış olduk” diye konuştu.

“Önemli olan, çalışanları mağdur etmeden, herkesin hakkını vererek sonlandırmaktır”
Kapanma sonrası durum hakkında da bilgiler veren Ölmez, “Artık medyanın anlayışı, bakışı çok hızlı bir şekilde değişiyor. Yazılı medyanın her geçen gün performans kaybettiği, insanların tamamen sosyal medya üzerinden, internet üzerinden haberleşmeyi sağladığı ve çok hızlı bir şekilde o tarafa kaydığı bir dönemdeyiz. Televizyon da aynı şekilde. Bugün bu kararı almasak, 6 ay sonra zaten almak zorunda kalacaktık. Çünkü sektörde de inanılmaz bir değişim var. Kurarken nasıl çok iyi şeyler yaparak bu günlere kadar geldi bu medya grubu, bugün de anlamını bize göre mevcut yapısıyla yitirmiş durumdadır. Onun için sürpriz değil, tamamen düşünerek, hesapkitap yaprak aldığımız net bir karardır. Borsan Grup olarak yurt dışı yatırımlarına daha çok ağırlık veriyoruz. Türkiye’de belli fırsatlar olduğunda zaten değerlendiriyoruz. Çünkü biz sonuç itibarıyla işletme yapıyoruz. Bazı şeyler performans kaybediyorsa, o sektörden çok net bir şekilde çıkabiliriz. Önemli olan, bunu yaparken çalışanlarınızı, iş yaptığınız insanları mağdur etmeden herkesin hakkını, hukukunu vererek sonlandırmaktır. Medyada da öyle yaptık. Bütün çalışan arkadaşlarımızın sosyal hakları ödeniyor. Kimseyi mağdur etmiyoruz” şeklinde konuştu.

Okurlar ve çalışanlara teşekkür
Tüm okurlar ve çalışanlara teşekkür eden Andan Ölmez şöyle devam etti:
“14 yıl boyunca ilgiyle bizi takip eden, radyomuzu dinleyen, internet sitemize bakan, televizyonumuzu izleyen, gazete ve dergimizi okuyan bütün izleyici ve okuyuculara çok teşekkür ediyorum. Bu süre içerisinde Haber Medya Grubu’nun şehir içerisinde önemli bir marka olmasına katkı veren çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum.”

“Yurt dışı faaliyetlere ağırlık verdik”
Borsan Grup’un birçok farklı sektörde, Samsun’da, Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren bir şirketler topluluğu olduğunu anlatan Ölmez, “Grup olarak, 2 bin 200 kişinin üstünde insanı istihdam ediyoruz. Ülkede yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen bir işçi bile çıkarmadık. Ağırlıklı olarak ihracata yönelik çalışıyoruz. İnşaat sektöründe de yurt dışındaki faaliyetlerimize ağırlık verdik” ifadelerini kullandı.
Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şenocak da açıklamada hazır bulundu.

SAMSUN

08 Ekim 2019 Salı

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