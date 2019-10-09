Bafra'da “Ahilik Kültür Haftası” etkinliği

Samsun’un Bafra ilçesinde Ahilik Kültür Haftası, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Ahilik Kültürü Haftası etkinlikleri çerçevesinde Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan Merkez Müdürü Ayhan Kandazoğlu, “Ahilik kültürü, meslek ahlakının tarihimizdeki en önemli örneğidir. Bu kültürün yapı taşları olan sevgi, saygı, yardımlaşma, hayırseverlik, iş birliği, doğruluk dürüstlük ve güvenirlik gibi değerlerin tekrar hayat bulması, yaygınlaşması iş ve ticaret dünyasına yeni bir ivme kazandıracaktır. Biz de bu amaçlar için eğitim vermekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığımız son yapılan değişiklerle, bu yıldan itibaren kayıt olan gençler, merkezimizde normal derslerin yanında fark dersleri vererek 4. yıldan sonra artık lise artık lise diploması da verebilecek” dedi.

Okul müdürünün konuşmasının ardından ortaöğretim kurumları arası yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından hediyeleri verildi. Program şed kuşatması ve Kur'anı Kerim okunmasının ardından son buldu.

Düzenlenen programa İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, okul müdürleri, siyasi parti başkanları ve öğrenciler katıldı.

SAMSUN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

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