\u0130lkad\u0131m Belediyesi Sosyal Yard\u0131m M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, yard\u0131ma muhta\u00e7 ailelere ev e\u015fyas\u0131, beyaz e\u015fya gibi ihtiya\u00e7 duyulan \u00fcr\u00fcnleri vererek desteklerini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Fahri Ba\u015fkan L\u00fctfiye Demirta\u015f, \u201cHi\u00e7bir menfaat g\u00f6zetmeksin hay\u0131r i\u015flerine g\u00f6n\u00fcl vermi\u015f ve maddi kazanc\u0131 asla d\u00fc\u015f\u00fcnmeyen yard\u0131msever mesai arkada\u015flar\u0131m\u0131zla ihtiya\u00e7 sahibi insanlar\u0131n hizmetindeyiz\u201d dedi. Kat\u0131l\u0131m ve dayan\u0131\u015fman\u0131n merkezi say\u0131lan \u0130lkad\u0131m Belediyesi Kad\u0131n Koordinasyon Merkezi \u0130lkad\u0131m il\u00e7esinde ihtiya\u00e7 sahibi insanlar\u0131n yaralar\u0131n\u0131 sarmaya devam ediyor. Kad\u0131n Koordinasyon Merkezine ba\u011f\u0131\u015flanan her t\u00fcrl\u00fc ihtiya\u00e7 fazlas\u0131 e\u015fyalar yeni sahipleriyle bulu\u015fturuluyor. Alan ile veren el aras\u0131nda bir k\u00f6pr\u00fc vazifesi g\u00f6ren Kad\u0131n Koordinasyon Merkezi \u00f6zellikle dar gelirli vatanda\u015flar taraf\u0131ndan b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6r\u00fcyor. Bu kapsamda sosyal belediyecilik anlay\u0131\u015f\u0131yla, ihtiya\u00e7 sahibi insanlar\u0131n\u0131 onurunu zedelemeden, sosyal yard\u0131mlardan yararlanmas\u0131 ad\u0131na \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Kad\u0131n Koordinasyon Merkezi K\u00f6k\u00e7\u00fco\u011flu ve Hastaneba\u015f\u0131 Mahallerinde tespit edilen adreslerdeki ihtiya\u00e7 sahibi aileye e\u015fya yard\u0131m\u0131nda bulundu. \u201c\u0130htiya\u00e7 sahibi insanlar\u0131m\u0131z\u0131n k\u00f6t\u00fc g\u00fcnlerinde y\u00fczlerini g\u00fcld\u00fcr\u00fcyoruz\u201d Oturma grubundan hal\u0131ya varana kadar verilen adreslerdeki evlere e\u015fya yard\u0131m\u0131 yapan Kad\u0131n Koordinasyon Merkezi Fahri Ba\u015fkan\u0131 L\u00fctfiye Demirta\u015f, \u201c\u0130lkad\u0131m n\u00fcfus y\u00f6n\u00fcnden ihtiya\u00e7 sahibi insanlar yo\u011fun oldu\u011fu bir il\u00e7emiz. Bug\u00fcn bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda il\u00e7emize gelen kesimin b\u00fcy\u00fck bir \u00e7o\u011funlu\u011fu \u00e7aresizlik ve yoksulluktan dolay\u0131 geliyor. Bunun sonucu yard\u0131ma muhta\u00e7 vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n say\u0131s\u0131 da art\u0131yor. \u0130htiya\u00e7 sahiplerine bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman giyim, ev aletleri veya ev e\u015fyalar\u0131 ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131n \u00f6ncelikli oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcyoruz. Bizler vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n k\u00f6t\u00fc g\u00fcnlerinde yanlar\u0131nda olup y\u00fczlerini g\u00fcld\u00fcrmek i\u00e7in bu g\u00f6revlerdeyiz\u201d diye konu\u015ftu.