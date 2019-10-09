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Demirciler Yokuşu'nda mesleği yapan tek usta kaldı

DHA

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde yaşayan İbrahim Germi (67), mesleğinin son temsilcisi olarak demir dövmeye devam ediyor. Usta ve çırak bulamadığı için mesleğini devredecek kimse olmadığını belirten Germi, demir ustalarının yer aldığı dükkanlardan oluşması nedeniyle Demirciler Yokuşu olarak bilinen Demirciler Caddesi´ndeki dükkanında çalışıyor.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde yaşayan İbrahim Germi (67), mesleğinin son temsilcisi olarak demir dövmeye devam ediyor. Usta ve çırak bulamadığı için mesleğini devredecek kimse olmadığını belirten Germi, demir ustalarının yer aldığı dükkanlardan oluşması nedeniyle Demirciler Yokuşu olarak bilinen Demirciler Caddesi´ndeki dükkanında çalışıyor.
Demirciler Caddesi'nde art arda sıralanmış dükkanların da demircilik yapan ustalardan bazıları emekli olurken bazıları da yaşamını yitirdi. Demirciler Yokuşu'nda demir işleyen son usta olan İbrahim Germi ömrünü örs üzerinde demir döverek geçirdiğini usta ve çırak bulamadığı için mesleğini devam ettirecek kimsenin olmadığını söyledi. 
'BU MESLEK TARİH OLACAK'
Demircilik mesleğinin dedesinden babasına, babasından da kendisine kaldığını belirten İbrahim Germi, "Aslında bu meslek çok güzel. Davut peygamberimizin mesleği. Demircilik mesleği hiçbir şekilde hile yaptırmayan yanlış kabul etmeyen bir meslek. Fakat biz de artık yorulduk. Yerimize gelecek çırak bulamıyoruz. Demircilik mesleği eski tarihlerde çok tatlıydı. Tarım işleri artık makineye dönünce sanatkarlara gerek kalmadı. Artık her şey makine ile yapılıyor. Bizden sonra bu mesleği devam ettirecek kimse kalmadı. Artık bu meslek de tarih olacak. Eski tarihlerde bu sokakta sadece demirci dükkanları bulunurdu şimdi bir tek ben kaldım. Dedelerimiz, babalarımız ölünce bu mesleği kimse devam ettirmedi. Ben burada ihtiyacı olan vatandaşa elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Bizim burada yaptığımız bir baltayı vatandaş 50 yıl kullanıyor ancak fabrika üretimi aldığı bir balta ya kırılıyor ya da hasar görüyor. Vatandaş da bunu yaptırmaya bana getiriyor" dedi.
Samsun kent merkezinde demirci ustası olarak tek kendisinin kaldığını dile getiren İbrahim Germi, "Bu mesleği önce dedem ardından babam yaptı ardından da ben devam ettirdim. Bu örs üzerinde yaklaşık bir asırdır demir dövüyoruz. Ben de ömrüm oldukça demir dövmeye devam edeceğim" diye konuştu. 

SAMSUN

09 Ekim 2019 Çarşamba

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