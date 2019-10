Vali Kaymak: “Güçlü olmak ve çok üretmek zorundayız” “Türkiye 11. Yemeklik Mantar Kongresi” Samsun’da başladı

“Türkiye 11. Yemeklik Mantar Kongresi” Samsun’da başladı. Açılış töreninde konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye’nin tehditlere karşı güçlü olmak ve çok üretmek zorunda olduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gerçekleşen açılışta Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Aysun Pekşen, akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “19 Mayıs’ın 100. yılı nedeniyle şehrimizde bu yıl pek çok etkinlik yapıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi bu etkinliklerde başrol aldı, hepsinin içinde oldu. Kongrelerle gerçekten 100 yıl önce başlayan kurtuluş hareketinin daha nice yüzyıllara gideceğine ilişkin bizlere umut verici çalışmalar yaptılar” dedi.



“PKK belasından inşallah kurtulmuş olacağız”

Güçlü olmak ve çok üretmek zorunda olduklarını aktaran Kaymak, “Türkiye çok zor bir coğrafya. Bu topraklarda bizleri rahat bırakmıyorlar. O anlamda 100 yıl önce başlayan bağımsızlık ve Kurtuluş Mücadelemiz bitmedi, devam ediyor. İşte şu anda belki ordu, Suriye’nin kuzeyinde bir operasyona başlamak üzere. Buradan onlara dua ediyoruz. İnşallah zaferle çıkacaklar ve yıllardır Türkiye’yi meşgul deden bütün kaynaklarımızı terör PKK belasından inşallah kurtulmuş olacağız. Zor bir coğrafyadayız. O yüzden güçlü olmak zorundayız. Daha çok üretmek, kişi başına milli gelirleri on binlerden kırk binlere çıkarmak zorundayız. O zaman bize, Trump’ın yaptığı tehditleri yapamayacaklar. Onun için güçlü olmak, çok üretmek zorundayız. O anlamda üniversitelerimizi çok önemsiyoruz” diye konuştu.



"Bugün mantar üretimimiz 65 bin tona yükseldi"

OMÜ Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aysun Pekşen, mantar üretimi ve mantar işletmeciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Pekşen “1960’lı yıllarda Prof. Dr. Atilla Güner tarafından başlatılan mantarcılık çalışmaları, 1970’li yıllarda Yalova Atatürk Araştırma Enstitüsü’ndeki bir grup araştırmacı tarafından hız kazandırılmıştır. 1973 yılında 80 ton olan mantar üretimimiz, günümüzde 65 bin tona yükselmiştir. Hem tüketim miktarı hem de ülkemizin ekolojik ve stratejik konumu nedeniyle ihracat durumu düşünüldüğünde mantar üretiminin ve sektörünün hızla büyüdüğünü görüyoruz ve hızla da büyüyeceğini söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy da “Mantar önemli bir konu. 1960’lı 70’li yıllarda 80 ton olan mantar üretiminin bugün 65 bin tona çıkmış olması son derece önemlidir. Dün bir arkadaşımla konuşurken mantar kongresinden bahsettiğimde ‘ben bu işi yaptım hiç para kazanamadım. Hatta insanlara nasıl kullanabileceklerini de kağıdın içerisine koyuyordum. Ama şimdi görüyorum her taraf mantar. Her markette mantar, insanlar nasıl yapacağını, nasıl kazanacağını biliyor, biz yanlış zamanda yapmışız’ diye sitem etti. Kongrenin üniversitemize, Türkiye’ye ve mantarla ilgilenen herkese faydalı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye’nin önemli üniversitelerinden biri. Sadece adını aldığı anlamlı günden değil, bölgedeki en etkin üniversitelerden biri. Biz fiziki anlamda Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olduğumuza inanıyoruz. Bütün gayretimiz fiziki doğal ortamda kampüsü olan üniversitemizin, akademik proje anlamında da Türkiye’nin en elit üniversitelerinden biri haline getirme çabasındayız. Bu anlamda bu kongre önemli” ifadelerini kullandı.

Tören sonrası Samsun Valisi Osman Kaymak, akademisyenlerle birlikte mantar stantlarını gezerek mantarlar ve mantarlardan yapılmış ürünler hakkında bilgi aldı.

11. Yemeklik Mantar Kongresi, mantar üzerine düzenlenecek tartışma ve uygulama programlarıyla 11 Ekim'e kadar devam edecek.

