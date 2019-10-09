Vali Kaymak’tan ‘Barış Pınarı’ mesajı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla resmen başlayan ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek mesajı yayımlayarak, "Allah Mehmetçiğimizi korusun" dedi.

Vali Kaymak, kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Yahya Kemal Beyatlı’ya ait, “Türk askerinin zaferler ile dolu tarihine bir başarı daha yazacak olan muzaffer ordumuza ithafen; Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yâ Rabbi / Senin uğrunda ölen ordu, budur Yâ Rabbi / Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın / Galip et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın” dizelerini paylaştı.

Vali Kaymak, mesajının devamında, "Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar diliyoruz. Allah Mehmetçiğimizi korusun” ifadelerine yer verdi ve harekata katılan bütün askerlere muvaffakiyet diledi.

SAMSUN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

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