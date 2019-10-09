Bafra'da 3 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi

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Samsun'un Bafra ilçesinde 3 bin 850 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Sarıkaya Mahallesi'nde C.O.'nun evinde yapılan aramada 3 bin 850 gram kubar esrar ile 25 gram dişi Hint keneviri tohumu ele geçirildi. C.O., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

SAMSUN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

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