Öğrencilerden ‘Barış Pınarı Harekatı’na anlamlı destek

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Samsun’da bir okulda öğrenciler, "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe destek için etkinlik düzenledi.

Samsun Ladik İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, "Barış Pınarı Harekatı"na destek etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan öğrenciler, önce okulun önünde Mehter Marşı eşliğinde ‘hilal’ şeklinde toplandı. Ellerinde bayraklarla okulun önünde ayyıldız oluşturan öğrenciler, okunan Fetih Suresi'nin ardından Mehmetçiğe dua etti.

SAMSUN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:09

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