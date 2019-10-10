Denetimli tadilata teşekkür belgesi Denetimli serbestlik yükümlüleri 93 okulun tadilatını yaptı Tadilatlarda yer alan yükümlüler ve personele 'teşekkür belgesi' verildi

Samsun’da 93 okulun boya, badana, tadilat ve tamiratında yer alan denetimli serbestlik yükümlülerine ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personellerine ‘teşekkür belgesi’ verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü başlattıkları okul tadilatı projesiyle Türkiye’de öncü oldu. Samsun’da denetimli serbestlik yükümlüleri, 93 okulun ve 1 caminin boya, badana, tadilat ve tamiratını gerçekleştirerek, diğer illere de örnek teşkil etti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığında düzenlenen törende Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç tarafından projede yer alan yükümlülere ve personele teşekkür belgesi takdim edildi.

Başlattıkları proje ile Türkiye’ye örnek olduklarını ve diğer illerde de bu projenin uygulandığını ifade eden Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, “Yaklaşık 1 yıla yakındır Samsun’daki okullarımıza ve son olarak da camilerimize hizmet verip, binaların boya, badana, tadilat ve tamirat işlemlerini gerçekleştiren denetimli serbestlik yükümlüsü kardeşlerimize sertifikalarını teslim edeceğiz. Projede emeği geçen personellere de teşekkür belgesi vereceğiz. Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye’de birçok ilde ve en büyük öncülüğünü yapan Samsun’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda boya, badana ve tadilat işlemlerini Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak gerçekleştirdik. Samsun’da 93 okulumuzda bu işlemleri gerçekleştirdik. Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda da müftülüğümüzün uygun gördüğü camilerde boya, badana işlemleri gerçekleştirdik. Bu tür hizmet ve faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecektir” dedi.

Daha sonra yapılan Koruma Kurulu Toplantısı’nda da konuşan Başsavcı Kılıç, “Samsun’da okullar boya, badana ve tadilat edilmeye başlanınca bu proje Türkiye geneline yayıldı. Geçen hafta 1 camimizde de bu işlemi yaptık. İnşallah bu da Türkiye geneline yayılır. Samsun bu konuda da öncülük eder inşallah. Güzel projelere birlikte imza atıyoruz. Koruma Kurulu Türkiye’de büyük hizmetlere vesile oluyor. Samsun’da da güzel işler yapılmış, bundan sonra da daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, başsavcı vekilleri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri ve yükümlüler, Başsavcılıktaki programın ardından Denetimli Serbest Müdürlüğü tarafından ödenek verilip iş yeri açan bir yükümlünün ayakkabı imalat işyerinin açılışına katıldılar.

SAMSUN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:09

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