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Murzioğlu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı’na destek

İHA

– Samsun'a yeni atanan İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı ziyaret eden Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Barış Pınarı Harekatı'nda, geçmişi zaferlerle dolu şanlı Türk ordumuza başarılar diliyorum" dedi.

Murzioğlu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı’na destek

– Samsun’a yeni atanan İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal’ı ziyaret eden Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Barış Pınarı Harekatı’nda, geçmişi zaferlerle dolu şanlı Türk ordumuza başarılar diliyorum” dedi.
Samsun TSO yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle Malatya İl Emniyet Müdürü görevini yürütürken, Samsun İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ömer Urhal’ı makamında ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerinde bulundu. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Süleyman Hızır ve Kadir Beytekin, Yönetim Kurulu Üyeleri Oğuzhan Serinkaya, Fahri Eldemir ve Zafer Dilmen, Meclis Başkan Yardımcısı Ergin Yazıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ömer Urhal’a, “Hayırlı olsun” diyerek, görevlerinde başarılar diledi.
Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette konuşan Salih Zeki Murzioğlu, “Samsunumuz, Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerinden bir tanesi. Sizlerin görevinizin kolay olmadığını da biliyoruz. Emniyet güçlerimiz her zaman ülkemizin, halkımızın huzur ve güvenini temin etmek için canı pahasına 24 saat görevinin başında. Oda olarak tüm kurumlarla güzel diyaloglar içindeyiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da emniyet teşkilatımızın huzur, güvenlik ve asayiş çalışmalarında yanındayız. Bu arada sizlerin nezdinde, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı’nda geçmişi zaferlerle dolu şanlı Türk Ordumuza başarılar diliyorum. Allah Mehmetçiğimizin yâr ve yardımcısı olsun. Dualarımız, yüreğimiz şanlı ordumuzla. Allah ayaklarına taş değdirmesin” dedi.

Urhal: “Var olanın üstüne koyarak, çalışacağız”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ömer Urhal ise, “Samsun’a ilk gelişim. Buraya geldiğimde ciddi anlamda pozitif bir enerji aldım. Meslek büyüğüm Vedat müdürümüz nezdinde gayet güzel çalışmalar yapılmış. Çıta yükselmiş. Biz de var olanın üstüne daha fazla koyarak, şehrimizin emniyeti, huzuru ve asayişi için 24 saat esasına göre çalışacağız. Samsun ciddi anlamda potansiyeli olan bir il. Sizler oluşturduğunuz istihdamla, iş gücüyle şehrimizin ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlıyorsunuz. Kentin kalkınmasında bize de görev düşüyor. Bir kent ne kadar huzurluysa, o kadar daha çok kalkınır. Bu amaç doğrultusunda sizlerin de yardımıyla vazifemizi en iyi şekilde, layıkıyla yerine getirmeye gayret göstereceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

SAMSUN

10 Ekim 2019 Perşembe

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