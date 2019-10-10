Dr. Özkan: “Prostat kanseri erken tanı konulabilen ve tedavi edilebilen bir hastalık”

– Üroloji Uzmanı Opr. Dr. M. Gürkan Özkan, erkeklerde ileri yaşlarda görülen prostat kanserinin erken tanı konulabilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Büyük Anadolu Hastanelerinden Üroloji Uzmanı Opr. Dr. M. Gürkan Özkan, erkeklerde ileri yaşlarda en sık görülen kanser türü olan prostat kanseri hakkında önemli bilgiler verdi. Opr. Dr. M. Gürkan Özkan, “Erkek üreme sisteminin parçası olan prostat kalın bağırsağın son kısmının önünde ve mesanenin altına yerleşmiştir. Sağlıklı bir prostat bezi gençlerde bir ceviz büyüklüğündedir. Yaş ilerledikçe büyüme eğiliminde olan prostat bezini oluşturan hücrelerin kontrolsüz büyümesi sonucu prostat kanseri gelişebilir. Bu kanser hücreleri aynı zamanda prostatı terk ederek başka kemikler olmak üzere diğer organlara da yayılabilir. Kesin nedeni bilinmeyen prostat kanserine, ileri yaş, ailede görünme, beslenme alışkanlıkları gibi risk faktörleri etki etme durumu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır” dedi.

Hastalığın belirtileri ve tedavi yollarından da bahseden Dr. Özkan şunları söyledi:

“Sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, kesik kesik idrar yapma, ağrılı ve zor idrar yapma, kanlı idrar ve kanlı meni gibi belirtiler prostat hastalığınızın olduğuna dair ipucu olabilir ama prostat kanseri olduğunuzu göstermez. Erken evrede hiç bir belirti vermeyen prostat kanseri, kanser dokusu büyüdükçe yukarıda saydığımız şikayetleri verebilir. Bu yakınmalardan birisi varsa lütfen üroloji hekimine görünmeniz gerekmektedir. Erken tanı konulabilen prostat kanseri tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu unutmamak gerekir.”

SAMSUN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:09

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