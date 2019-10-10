OKA’dan “Geleceğim Mesleğim” temalı faaliyet

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) “Geleceğim Mesleğim” temalı faaliyetleri ile bölgede fark oluşturuyor.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu’nda mesleki ve teknik eğitimin önemi vurgulanmış; mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için yedi ana hedef belirlendi. Bu vizyon çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren kalkınma ajansları için ülke genelinde yaygın etki oluşturacak faaliyetler yürütülmesi hedefiyle “Geleceğim Mesleğim” teması belirlendi.

Bölgesel politikanın uygulayıcı kurumları olan, çok paydaşlı ve katılımcılık esaslı yapısı ile farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştiren kalkınma ajansları, belirlenen bu hedef çerçevesinde yerel gündemler oluşturarak ulusal düzeyde farkındalık ve etki oluşturmayı amaçlıyor.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının “Geleceğim Mesleğim” teması özelinde bölgede planladığı faaliyetlerinin ilki mart ayında başlanıp, mayıs ayı sonunda tamamlanan “TR83 Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Özet Mevcut Durum” oldu. OKA’nın kurumsal internet sitesinde yayımlanan raporun ardından, 2019 Yılı OKA Proje Teklifi Çağrısı kapsamında 6 milyon TL hibe tutarında Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Altyapı Mali Destek Programı süreci başladı. 17 Haziran itibarıyla kamuoyuna duyurulmuş olan Mali Destek Programı süreci devam ediyor.

Ajansın “Geleceğim Mesleğim” temalı faaliyetleri, 1718 Eylül 2019 tarihlerinde Amasya’da mesleki eğitim kurumlarında görevli meslek öğretmenlerine / öğretim görevlilerine yönelik olarak düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi ile devam etti. Amasya PCM eğitiminden 15 kişi faydalandı. Eğitim faaliyetleri kapsamında Çorum’da da PCM ayrıca öğrencilerin topluluk içinde kendilerini ifade etme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi adına, Etkili Sunuş Teknikleri Eğitimi düzenlenecek.

OKA faaliyetlerine, Ajansın koordinasyonunda, Samsun Üniversitesi yürütücülüğünde hazırlanacak olan "TR83 Bölgesi Geleceğin Meslekleri Kapsamında İşgücü ve Mesleki Eğitim Sektör Analiz Raporu" İl Çalıştaylarını da ekledi. 9 Ekim 2019 tarihindeki Amasya İşgücü ve Mesleki Eğitim Çalıştayı'nda kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile işgücü talebini oluşturan özel sektör firmalarıyla bir araya gelindi. Ekim ayı içerisinde Çorum, Samsun ve Tokat’ta da düzenlenecek olan bu çalıştaylar tamamlanarak, Sektör Analiz Raporu hazırlıkları sürdürülecek.

OKA ilerleyen günlerde “Mesleki ve Teknik Eğitim” temasına yönelik birçok faaliyeti paydaşlarının da desteğiyle hayata geçirmeye devam edecek.

SAMSUN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:09

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