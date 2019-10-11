Terme'de Mehmetçik için zafer duası

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Türkiye'nin güney sınırında başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için Terme'de sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunarak, zafer duası yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'ye başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde ilerlerken, tüm ülke Mehmetçiğe dualarla destek veriyor. Harekatın başlamasının ardından Termeli vatandaşlar cephedeki Mehmetçiklere dua için Hz. Hamza Camisi'nde sabah namazında düzenlenen programda buluştu.

Programa Terme Kaymakamı Murat Zaderleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Müftüsü Recep Apaydın, meclis üyeleri ve çok vatandaş katıldı.



Zafer duası

Sabah namazının öncesi okunan Fetih Süresi'nin ardından 'zafer' duası yapan İlçe Müftüsü Apaydın, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman ordumuzun, güvenlik güçlerimizin harekatını hayırlı eyle, şanlı ordumuza nusretinle ve kudretinle yardım eyle Allah’ım" ifadelerini kullandı.



Sabah çorbaları Başkan Kılıç'tan

Namaz sonrası dua programına katılan vatandaşlara Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çorba ikramı yapıldı. Çorba ikramını Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç bizzat yaparken, vatandaşlarla programa gösterilen ilgi için teşekkür etti.

SAMSUN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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