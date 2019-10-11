Biyokütleden enerji üretiminde Türkiye’nin yeri Dünyada 122 GW biyokütle enerji üretilirken, Türkiye’de bu miktar ancak 0.63’e ulaşabildi Avrupa’da tarımsal atık kullanımından dolayı biyo-kütle enerji santralleri çiftçiler tarafından destekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Biyokütleden enerji üretiminde Türkiye’nin yeri Dünyada 122 GW biyokütle enerji üretilirken, ...

İHA

Biyokütle enerji üretimi dünyada giderek yaygınlaşırken, Türkiye henüz dünyadaki diğer ülkelerin gerisinde bulunuyor.

Biyokütleden enerji üretiminde Türkiye’nin yeri Dünyada 122 GW biyokütle enerji üretilirken, Türkiye’de bu miktar ancak 0.63’e ulaşabildi Avrupa’da tarımsal atık kullanımından dolayı biyo-kütle enerji santralleri çiftçiler tarafından destekleniyor

Biyokütle enerji üretimi dünyada giderek yaygınlaşırken, Türkiye henüz dünyadaki diğer ülkelerin gerisinde bulunuyor.
Türkiye'de giderek yaygınlaşan çevreci ve yenilenebilir olan biyokütle enerji sektöründe yer alan Oltan Köleoğlu Enerji (OKE) tarafından dünya da bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmeye göre, bitkisel atık ve artıkların kullanıldığı enerji kaynaklarına olan talep ve yatırım giderek artıyor.
OKE’den yapılan açıklamada, başta Avrupa Birliği ülkelerinde olmak üzere ulusal biyokütle eylem planları yapılarak uygulamaya konulurken, iklim değişikliği ile mücadelede Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması çerçevesinde karbon salınımını azaltmak için dünya devletleri taahhütleri hatırlatılarak “Türkiye’de bu konuda tüm dünyadaki uygulamalara paralel olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemektedir. Tüm dünyada çevresel kaygılarla istisnasız desteklenen biyokütle enerjisi çevre dostudur. Çünkü biyokütle büyürken atmosferden CO2 emer ve bünyesine alır. Biyokütlede depolanan karbona biyojenik karbon denir. Bitkiler çürüdüğünde bu karbon tekrar açığa çıkar ve atmosfere verilir. İşte bu biyokütle atıklarının enerji üretmede kullanılması durumunda zaten atmosferden alınan CO2 tekrar atmosfere verildiği için atmosferde CO2 artışına sebep olmaz. Halbuki fosil yakıtlar yakıldığında atmosfere fazladan CO2 verildiği için atmosferdeki CO2 miktarı artmaktadır. Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi biyokütle fosil yakıtlar yerine kullanıldığında, oluşacak CO2 artışının önüne geçecek ve iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynayacaktır” ifadelerine yer verildi.
Samsun Çarşamba’da kurulacak santral ile yıllık 150 bin ton üzerinde CO2 salınımının önüne geçilmiş olunacağı, böylece de iklim değişikli ile mücadeleye katkıda bulunulacağı ifade edilen açıklamada, 2017 verilerine göre dünyadaki biyokütle enerjisi kurulu elektrik üretim kapasitesinin 122 GW iken Türkiye’de bunun sadece 0,63 GW oranında bulunduğu bildirildi.
ABD ve İngiltere'nin yanı sıra Avrupa'da yüzlerce Biyokütle Enerji santrali bulunduğu, Avrupa'da tarımsal atık kullanımından dolayı biyokütle enerji santrallerinin çiftçiler tarafından desteklendiği belirtilen açıklamada, Türkiye'de ise Çorum’un Mecitözü ilçesinde 2018 yılı başında üretime geçen enerji santrali örnek gösterilerek, konuya sağlam bilgilere dayalı olarak duyarlılığı bulunan herkesin tesisi ziyaret edebileceği bildirildi.

SAMSUN

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:10
  • GÜNEŞ 06:34
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Terme'de Mehmetçik için zafer duası
YEREL HABERLER Terme'de Mehmetçik için zafer duası
Samsun Sosyal Bilimler Lisesi Litvanya'da
YEREL HABERLER Samsun Sosyal Bilimler Lisesi Litvanya'da
Tefeci operasyonu zanlısı 3 kişi adliyede
YEREL HABERLER Tefeci operasyonu zanlısı 3 kişi adliyede
Bu kestane kapış kapış gidiyor Nebiyan kestanesi, fındık üretimin ardında ikinci geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Bu kestane kapış kapış gidiyor Nebiyan kestanesi, ...
Freni tutmayan traktör evinin önünde oturan kadını öldürdü
YEREL HABERLER Freni tutmayan traktör evinin önünde oturan kadını ...
Kenevirden urgan üreten son ustalar 70 ve 80'li yaşlardaki iki usta bu mesleğin son temsilcileri
YEREL HABERLER Kenevirden urgan üreten son ustalar 70 ve 80'li ...
Vali Kaymak: “Siz maçta düdüğünüzle ve verdiğiniz kararlarla konuşacaksınız”
YEREL HABERLER Vali Kaymak: “Siz maçta düdüğünüzle ve verdiğiniz ...
Rektör Aydın: "Barış Pınarı Harekâtı’nı tüm kalbimizle ve dualarımızla destekliyoruz"
YEREL HABERLER Rektör Aydın: "Barış Pınarı Harekâtı’nı tüm ...
Bafra'da çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı
YEREL HABERLER Bafra'da çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı
Havza ile Atakum'un dostluk buluşması
YEREL HABERLER Havza ile Atakum'un dostluk buluşması
Çocuklarda koyu renkli burun akıntısına dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda koyu renkli burun akıntısına dikkat
Vali Kaymak: “Tek yumruk olma zamanı” “Bu operasyon olmasaydı orada bir terör devleti kurulacaktı"
YEREL HABERLER Vali Kaymak: “Tek yumruk olma zamanı” “Bu operasyon ...
Samsun’da Amatör Spor Haftası yürüyüşü Kasapoğlu: “Samsun diğer illerimizden daha fazla ön plana çıkmak zorunda”
YEREL HABERLER Samsun’da Amatör Spor Haftası yürüyüşü Kasapoğlu: ...
Başkan Özdemir: “Allah tüm güvenlik güçlerimize kolaylık versin”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Allah tüm güvenlik güçlerimize ...
OKA’dan “Geleceğim Mesleğim” temalı faaliyet
YEREL HABERLER OKA’dan “Geleceğim Mesleğim” temalı faaliyet
Dr. Özkan: “Prostat kanseri erken tanı konulabilen ve tedavi edilebilen bir hastalık”
YEREL HABERLER Dr. Özkan: “Prostat kanseri erken tanı konulabilen ve ...
Başkan Kılıç’tan Terme’nin gururuna altın
YEREL HABERLER Başkan Kılıç’tan Terme’nin gururuna altın
Topaloğlu: “Sporcularımız gittikleri her yerde 19 Mayıs’ın adını duyuracak”
YEREL HABERLER Topaloğlu: “Sporcularımız gittikleri her yerde 19 ...
Murzioğlu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı’na destek
YEREL HABERLER Murzioğlu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı’na destek
SASKİ’de numaratör sistemine geçildi
YEREL HABERLER SASKİ’de numaratör sistemine geçildi
Kubar esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kubar esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
Samsun'da 'Avantaj Sıra Sende' projesinin açılış töreni yapıldı Vali Kaymak: “Gençlerin ve çocukların spor yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Samsun'da 'Avantaj Sıra Sende' projesinin açılış ...
Denetimli tadilata teşekkür belgesi Denetimli serbestlik yükümlüleri 93 okulun tadilatını yaptı Tadilatlarda yer alan yükümlüler ve personele 'teşekkür belgesi' verildi
YEREL HABERLER Denetimli tadilata teşekkür belgesi Denetimli ...
Öğrencilerden ‘Barış Pınarı Harekatı’na anlamlı destek
YEREL HABERLER Öğrencilerden ‘Barış Pınarı Harekatı’na anlamlı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X