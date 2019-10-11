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Bafra'da eğitime yeni yuva Vali Kaymak:"Samsun’da ikili eğitimi bu sene bitiriyoruz"

İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş adamı tarafından yaptırılan ortaokul, Vali Osman Kaymak'ın katıldığı törenle açıldı.

Bafra'da eğitime yeni yuva Vali Kaymak:"Samsun’da ikili eğitimi bu sene bitiriyoruz"

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş adamı tarafından yaptırılan ortaokul, Vali Osman Kaymak'ın katıldığı törenle açıldı.
İş adamı İsmet Nusret Kural tarafından yaptırılan 5 bin metre kare üzerinde 8 derslik ve 2 laboratuvarı olan, 2 milyon liraya mal olan GülNusret Ortaokulu için açılış töreni düzenlendi. Fevziçakmak Mahallesi'ndeki okulun açılışında Vali Osman Kaymak, öğrenciler ve protokol tarafından karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler halk oyunları gösterisi yaptı.
İş adamı İsmet Nusret Kural yaptığı konuşmada, "Bu mutlu günümüzde bizleri onurlandırdığınız için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün açılışını yapmış olduğumuz bu okulun Bafra’ya ve güzel memleketimize hayırlı olmasını temenni eder, tüm öğrencilerimize üstün başarılar dilerim. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.
Törende, Türk Silahlı Kuvvetler Mehmetçik Vakfı Başkanı Yaşar Bal, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç da birer konuşma yaptı.

"Samsun’da ikili eğitimi bu sene bitiriyoruz"
Vali Osman Kaymak ise yaptığı konuşmada, “Samsun’da eğitim seferberliği devam ediyor. Samsun’da 270 bine yakın öğrenci, 20 bin öğretmenle eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Ama her zaman söylüyoruz, devlet bazen bu işleri kısa zamanda çözme konusunda yetersiz kalabiliyor. Bu yönüyle zaman zaman hayırseverlerin yardımlarına ihtiyaç duyuluyor. Samsun’da ikili eğitimi bu sene bitiriyoruz. Türkiye’de ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir takım tasarruf tedbirleri uygulaması var. Ama Cumhurbaşkanımız şunu söylüyor: ‘Arkadaşlar, her şeyin tasarrufu olur ama eğitimin tasarrufu olmaz.’ Eğitim yatırımlarda kesinlikle bir tasarrufa gidilmedi. Özellikle eğitim yatırımlarının sonlandırılması konusunda Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Türkiye’de şu an çalışmalar devam ediyor. Bu sene 27 okulu eğitim hizmetine sunduk. Diğer inşaatlar devam ediyor, 3 okul hariç tüm Samsun genelinde de ikili eğitimden tekli eğitime geçmiş olacağız" diye konuştu.

"Bu operasyon Türkiye'nin güvenliği için şart"
Konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na değinen Samsun Valisi Kaymak, "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusundaki operasyonda çok ciddi mücadele veriliyor. O mücadele yapılmak zorundadır. PKK denen bela maalesef uluslararası güçlerin taşeronudur. Türkiye’de bir Kürt devleti kurmak istiyor. Aslında Kürtleri kullanmak istiyor. PKK’ya göre Kürtler ancak PKK’nın düşüncesini kabul ederseniz makul Kürtsünüz. PKK’ya karşı gelen Kürtlere de 'hain Kürt' diyerek ayırıyorlar. Biz 40 yıl önce başlayan mücadeleyi yurt içinde iyi bir yere getirdik. Bugün orada o operasyon olmasa Kandil'in yerine şu anki Kobani'yi merkez yapacaklar ve oradan tekrar Türkiye’yi 40 daha bu mücadeleyi sürüdürmek zorunda bırakacaklar. O anlamda bu operasyon Türkiye'nin güvenliği için şart. Mehmetçiğimize, kahraman askerlerimize selam ediyorum, dua ediyorum. Allah'ım onları korusun” şeklinde konuştu.
Vali Kaymak konuşmasının ardından hayırsever iş adamına çeşitli hediyeler ve teşekkür belgesi verdi.GülNusret Ortaokulunun açılışını yapan Vali Kaymak, okulu gezerek incelemelerde bulundu.
Açılışa Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, daire amirleri, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

SAMSUN

11 Ekim 2019 Cuma

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