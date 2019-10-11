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SAMULAŞ’a ek 20 milyon TL sermaye artışı komisyondan geçti

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı'nda görüşülen Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin (SAMULAŞ) 20 milyon TL ek sermaye talebi teklifi, oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

SAMULAŞ’a ek 20 milyon TL sermaye artışı komisyondan geçti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı’nda görüşülen Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin (SAMULAŞ) 20 milyon TL ek sermaye talebi teklifi, oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.
Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı, Büyükşehir Belediye Binası Meclis Toplantı Salonu’nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Meclisten komisyonlara havale edilen maddeler, komisyon üyeleri tarafından tartışıldı. Meclisin ilk maddesi olan 'Samsun Büyükşehir Belediyesi 20202024 Yılı Stratejik Plan Teklifi' maddesinde söz alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, stratejik plan hakkında uzunca bir sunum yaparak, Samsun’u istenilen seviyeye ulaştırmak için çalışacaklarını söyledi.

SAMULAŞ’a ek 20 milyon TL sermaye geliyor
Komisyonun 2. gündem maddesi ise 'SAMULAŞ’ın mevcut sermayesinin 50 milyon TL’den 20 milyon TL ilave İle 70 milyon TL’ye çıkartılması teklifi' oldu. 1 saatten fazla konuşulan maddede tüm gruplar söz alarak fikirlerini dile getirdiler.
Sermaye artışı istediklerini açıklayan SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, “Şu anda tramvaylarda günlük ortalama 53 bin yolcu taşıyoruz. Bu sayı hafta içi okulların açılmasıyla birlikte 75 bine çıktı. Ayda 1 milyon 620 bin kişinin taşındığı anlamına geliyor. Bu yolcuların yüzde 45’i tam bilet, yüzde 30’u indirimli, yüzde 6,5’i kurumlara yaptığımız ekstra indirim, yüzde 15’e yakını yasal olarak ücretsiz taşıdığımız yolcu, yüzde 3’e yakını da ultralite manyetik kartla taşıdığımız yolcularımızdan oluşuyor. Yaklaşık her ay tramvayın 750 bin TL gibi bir elektrik gideri mevcut. Km başına 3 TL elektrik sarfiyatımız var. Aylık gelirimiz 3 milyon TL, giderimiz de 3 milyon 800 bin TL. Otobüs için ise günde yaklaşık 25 bin yolcu taşıyoruz. Bunun yüzde 10’u ücretsiz, yüzde 15’i indirimli yolcular. Ayda 750 bin yolcu taşıyoruz. Her ay 1 milyon 200 bin TL yakıt giderimiz var. Bu da km başına 3 TL’ye denk geliyor. Bunların üzerine personel ve yedek parça gibi giderler de geliyor. Otobüslerden edilen aylık gelir 1 milyon 150 bin TL, aylık gider de yaklaşık 1 milyon 770 bin TL. Yani yaklaşık 600 bin her ay zarar ediliyor” dedi.

“Yıllık gelir 31 milyon, gider ise 33,5 milyon TL”
SAMULAŞ’ın önceki yıl borçları ve ileriye dönük ekonomik durumu hakkında da bilgiler veren Tamgacı, “2017 yılında tramvaydan edilen gelir yaklaşık 31 milyon TL. Yıllık gider ise 33,5 milyon TL’den fazla. 2017’da sadece 3 milyon TL tramvaydan zarar edilmiş. Bunun nedenleri arasında 2016 yılından beri zam yapılmaması, elektriğe, yakıta zam gelmesi gibi etkenler. Ring ve ekspress otobüsleri için de yaklaşık 3,5 milyon TL zarar olmuş. Tramvay Gazetesi’nden de 750 bin TL zarar edilmiş. 2018 yılında da 2017 yılına göre 6 milyon TL’ye yakın bir zarar artışı olmuş. Tramvay Gazetesi 2018 yılında da 850 bin TL gideri olmuştur. 2019 yılında da 30 milyon TL gibi bir zarar öngörümüz vardı. 2017 yılında SAMULAŞ kendi yapısıyla 8 adet tramvay almıştı. Bunun için yaklaşık 50 milyon kredi çekilip, ödemeleri yapılmıştı. Bunun da finansman giderleri mevcuttur” diye konuştu.
Diğer illerde ulaşım şirketlerine yapılan sermaye artırımına da değinen Tamgacı, şunları söyledi:
“Ulaşımda kâr sağlamak istiyorsanız yapabileceğini 23 konu vardır. 1, zamla yapılır. Bu da çok tasvip edilen bir şey değildir. Ulaşım da yol gibi, su gibi ana hizmetlerimizden biridir. Bunun haricinde belediyeler ulaşıma destek verir. Bursa Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı için sadece kendisi şirketine 240 milyon TL sermaye artırımı yapmıştır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 38,5 milyon TL, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 15 milyon TL, Malatya Büyükşehir Belediyesi 24 milyon TL sadece 2019 yılında şirketlerine sermaye artırımı yaparak takviye etmişlerdir. Bizim de bundan sonra da belli periyotlarda devam edecektir. 2019 yılını sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmemiz için bu yılın, belki 2020’nin ilk çeyreği için de geçerli olmak üzere sermaye artırımı talebimiz oldu. Takdirlerinize sunduk.”
Tamgacı’nın konuşmasının ardından tüm partilerin grup başkanvekilleri görüşlerini ve endişelerini dile getirdiler. Daha sonra yapılan oylamada teklif, oy çokluğu ile kabul edilerek tekrar meclise havale edildi.
Söz konusu madde, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanırsa SAMULAŞ’a 20 milyon TL sermaye artırımı sağlanmış olacak.

SAMSUN

11 Ekim 2019 Cuma

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