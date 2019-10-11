Artritin belirtileri ağrı, şişlik ve kızarıklık

Romatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, artritin genellikle eklemlerde ağrı, şişlik ve kızarıklık şeklinde belirtileri olduğunu söyledi.

“12 Ekim Dünya Artrit Günü” nedeniyle erken tanıya dikkat çeken Liv Hospital Samsun’dan Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, “Artrit, eklem iltihabı demektir. Eklemlerde iltihap mikroplarla gelişebileceği gibi, romatizmalı hastalıklarda mikrop olmadan da gelişebilir. Eklemler vücudun sürekli kullanılan bölümleri olduğundan artrit kişiyi son derece rahatsız eden bir bulgudur. Hasta elini kolunu oynatmakta zorlanır, merdiven inip çıkması, çömelip kalkması tam bir eziyet haline gelir. Artrit, iltihaplı romatizmaların önemli bulgularından biridir. Romatizmalı hastalıkların önemli bir kısmına eşlik eder. Ancak romatizmalı hastalıklar içerisinde eklemi etkilemeyen ya da az etkileyen hastalıklar da vardır” dedi.



En önemli belirtisi ağrı

Artritin en önemli bulgusunun ağrı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sayarlıoğlu, “İltihaplı bir eklemin en önemli bulgusu ağrıdır. Örneğin belirgin bir el bileği iltihabında hasta sabah kalktığında el bileğini rahat hareket ettiremez, çünkü ağrılıdır. Elbisesini çorabını giyinmekte zorluk yaşar. Bir kavanoz kapağını açamaz, bıçak ile bazen bir ekmek dahi dilimleyemez. İltihaplı bel romatizmalarında ise sabahları belirgin sırt, bel ve kalça ağrısı vardır. Bazen hastanın açılması saatleri bulur. Artritin en önemli belirtisi sabah tutukluğudur. Bu istirahat sonrasında da belirgindir. Örneğin hasta uyandığında ya da bir otobüs yolculuğundan sonra etkilenen eklemlerinde uzun bir süre devam eden ağrı ve tutukluk vardır. Hasta bir süre hareket etmeden eklemlerini oynatamaz. Aktivite ile bu ağrı ve tutukluğunda belirgin azalma olur. Artrite neden olan hastalıkların en sık görüleni romatoid artrittir. Romatizmal hastalıkların birçoğu artrite neden olur. Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sedef romatizması, Behçet Hastalığı, ailesel Akdeniz ateşi (FMF), gut hastalığı, erişkin still hastalığı (ESH) bunlar arasında sayılabilir” diye konuştu.



Erken tanı çok önemli

Tüm hastalıklarda olduğu gibi romatizmalı hastalıklarda da erken tanının çok önemli olduğunu belirten Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, “Çünkü romatizmalı hastalıklar ilerlemeye eğilimli, bazen sakatlığa neden olabilen kronik (uzun süreli) hastalıklardır. Daha hastalığın başında iken romatizmalı hastalığın tanınması hem gereksiz tedavilerin alınmasını, hem de hastalığın ilerlemesini engelleyecektir” şeklinde uyarılarda bulundu.

SAMSUN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:09

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.