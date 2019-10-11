Eşini bıçakla yaralayan kocanın yargılamasına devam edildi

SAMSUN'da eşi Emine S.'yi (29) bıçakla yaralayan işitme ve konuşma engelli Kerim S., (52) işaret dili çevirmeni yardımıyla katıldığı mahkemede, "Eşimi seviyordum, başkasıyla el ele görünce gözüm döndü. Amacım öldürmek değildi" dedi.

Olay, geçen 23 Haziran'da İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bir minibüsün içinde meydana geldi. İddiaya göre durakta otobüs bekleyen Kerim S., boşanma aşamasında olduğu eşi Emine S.'yi, sevgilisi M.A. ile el ele gördü. Bindikleri minibüsü durdurup içeri giren Kerim S., 10 yıllık eşi Emine S.'yi bıçakla yaraladı. Minibüste bulunan diğer yolcular tarafından dışarıya çıkarılan Kerim S., yunus polisi tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından Kerim S. hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın dün görülen duruşmasına, Emine S. ve halen tutuklu bulunan Kerim S. katıldı.

'EŞİMİ BAŞKASIYLA EL ELE GÖRÜNCE GÖZÜM DÖNDÜ'

İşaret dili çevirmeni yardımıyla ifade veren Kerim S., "Eşimin sosyal medya hesaplarında dans ettiği videolar yayınlaması ve evi terk etmesi sebebiyle boşanma davası açtım. Ben eşimi seviyordum fakat evliliğimiz devam ederken başka biriyle beraber yaşamaya başladı. O erkekle 11 yaşındaki kızımın birlikte fotoğraflarını görünce sinir krizi geçirmiştim. Ben geçimimi sağlamak için sebze meyve halinde çalışıyorum. Olay günü işten çıkıp otobüse binmek için durağa gittim. Durakta beklerken onların el ele dolmuşa bindiklerini gördüm. O an gözüm döndü ve bıçakladım. Amacım öldürmek değildi. Cezaevinde perişan oldum, çocuklarımı özledim" dedi.

'DOLMUŞTAN ATMASALAR BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

Olaydan bir süre önce evi terk ettiğini söyleyen Emine S., "Kerim ile 10 yıl kadar evli kaldım. Evliliğim sırasında M.A. ile duygusal bir birlikteliğim oldu. Kerim, evden kaçtığım için boşanma davası açtı. Olay günü Kerim, arkadaşımla beni beraber görmüş. Dolmuşa gelip beni göğsümden bıçakladı. Hala tam olarak iyileşmiş değilim. Eğer dolmuştakiler onu dışarı atmasa beni öldürecekti. Şikayetçiyim" diye konuştu. Tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Kerim S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.



SAMSUN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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