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130 yıllık saat kurtarıldı 15 yıl aradan sonra tekrar çalıştırıldı Artık günde iki kere değil tüm ...

İHA

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunun 130 senelik tarihi 'Saat Kulesi'ndeki saat yaklaşık 15 yıl aradan sonra tamir edilerek tekrar çalıştırıldı.

130 yıllık saat kurtarıldı 15 yıl aradan sonra tekrar çalıştırıldı Artık günde iki kere değil tüm zamanı doğru gösterecek

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunun 130 senelik tarihi 'Saat Kulesi'ndeki saat yaklaşık 15 yıl aradan sonra tamir edilerek tekrar çalıştırıldı.
Ladik'te Kaymakam Reşit Bey tarafından 1889 yılında yapılan Saat Kulesi'ndeki saatin yaklaşık 15 yıl önce mekanizması durdu ve çalar fonksiyonlarını kaybetti. Birçok ustanın uğraşıp çalıştıramaması üzerine Bursa’dan getirilen Antika Saat Restoratörü Fatih Yurtdakal, 1 aylık çalışmanın sonucunda saati yeniden çalıştırmayı başardı.

"Ladikliler özledikleri çana ve saate kavuştular"
Ladik ilçesinin 100 yılı aşkın olan tarihi Saat Kulesi’ndeki saati 1 ayda tamir ettiğini ifade eden Antika Saat Restoratörü Fatih Yurtdakal, "Tamamıyla antika ve kule saatlerini tamir ediyorum. Ladik ilçesinde bulunan bu tarihi mekan çok güzel bir Saat Kulesi. Saat Kulesi içerisinde Alman mekanizması olan çeyrek çalar ve 100 yaşının üstünde bir mekanizmaya sahip. Uzun yıllardır yapacak usta olmadığından yaptırılamamış. Bana ulaştılar ve yaklaşık bir aylık çalışma sonucu mekanizmayı yaptım. Çeyrek, yarım, kırk beş ve saat başı çalar fonksiyonlarını yeniledim. Saat mekanizmasını yeniledim. Saat şu anda ilk günkü gibi çalışıyor. Ladikliler tamamıyla özledikleri çana ve saate kavuştular. 100 yılı aşkın süredir vakti gösteren ve simge haline gelen bu kule artık bundan sonra saati göstermeye devam edecek. Saatin sökümü, tamiri ve yeniden yerine takılması tam 1 ay sürdü. Şuan ilk günkü gibi çalışmaya devam ediyor" dedi.

"Geldiğimde çok atıl bir mekanizmaydı"
Ladik’te bulunan saat mekanizmasının yorgun bir mekanizma olduğunu belirten Fatih Yurtdakal, "Uzun yıllar Belçika’da yaşadım. Belçika’da bu işi öğrendim. Orada kilise saatleri, kule saatleri ve antika saatleri yaptım. Türkiye’den talep vardı. Son 1 yıldır Bursa’da yaşıyorum ve bir atölyem var. Türkiye’deki kule ve antika saatleri tamir ediyorum. Ladik Saat Kulesi’ndeki mekanizmayı incelediğimde çok atıl bir mekanizmaydı. 100 yılı devirmiş çok yorgun bir mekanizmaydı. Tamamıyla aşağıya indirdik. Atölyede saati komple söküp A’dan Z’ye kadar tamamen yeniledik. Bazen saatin parçalarını kendim Bursa’daki atölyemde üretip Samsun’a getirdim. Saatin aslına uygun şekilde tekrar toplayıp testlerini yaptırdıktan sonra yerine koyup çalışır vaziyete getirdik. Herkese hayırlı olsun" diye konuştu.

"Bizim en büyük zevkimizdi"
Saatin sesi ile büyüdükleri söyleyen esnaf Fikret Gültepe, "Bizler çocukken okula gittiğimizde bir sefer çaldığı zaman çeyrek geçerdi, 2 sefer çaldığı zaman yarım olurdu, 3 sefer çaldığında ise çeyrek vardı. Biz okula 3 sefer çaldığı zaman giderdik. Başka vakitler ise çaldığında saatin kaç olduğunu bilirdik. Biz bu sesler ile büyüdük bu sesler ile okula gittik. Şimdi yeniden yapılması mutluluk verici" şeklinde konuştu.

Ladik Saat Kulesi
Ladik merkezde bulunan Saat Kulesi kızıl kahve renginde, 96 basamaklı ve 32 metre yüksekliğinde bir platform üzerinde oturtulmuş. Kulenin tepesinde 4 cephede de Osmanlı rakamlı 150 santimetre çaplı saat kadranları bulunuyor. Çeyrek, yarım, kırk beş ve saat başı çalar fonksiyonlara sahip ve tamamı mekanik olan Saat Kulesi 1944 senesinde olan depremde bir bölümü yıkıldı. Depremde hasar gördükten sonra tamamen yıkılma tehlikesine karşı yerinde sökülen saat mekanizması Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik Belediyesine devredildi. 1948 yılında alınan mekanizma, restore edilen Ladik Saat Kulesi’ne monte edildi. Gövdesinde pencere olmayan ve süsleme olarak şerefenin altında bulunan şerit halindeki kabartma kuşakları taşıyan Saat Kulesi zarif görünümü ile dikkat çekiyor.

SAMSUN

12 Ekim 2019 Cumartesi

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