Geleceği Yazınlar Kadınlar Projesi sona erdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Turkcell iş birliği ile 22 ille birlikte eş zamanlı Samsun’da da uygulanan, “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi” kursiyerlerin proje sunumlarıyla sona erdi. Jürinin yaptığı değerlendirmede seçilecek proje, Türkiye finaline gitmeye hak kazanacak.

Türkiye’de kadın girişimciliğini geliştirmek adına iş dünyasının çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulmuş olan Kadın Girişimciler Kurulunun, dijital dönüşümün hızla yaşandığı günümüzde kadınların üretici gücünün yazılım sektöründe daha fazla yer alması amacıyla Turkcell iş birliğinde üç ay önce Samsun’la birlikte 22 ilde uygulamaya konulan “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi” sona erdi. TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Samsun ayağının yürütüldüğü projede, 22 öğrenci yazılım eğitimlerini başarıyla tamamlayarak belge almaya hak kazandı. Bu arada, TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, Turkcell Bölge Network ekibinden Ersin Sezgin ve Samsun TSO Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Alıç’tan oluşan jürinin katılımıyla gerçekleştirilen Samsun seçmelerinde, Türkiye finallerine gidecek projenin seçimi de yapıldı. Önümüzdeki günlerde açıklanacak dereceye giren proje, İstanbul’da düzenlenecek Türkiye finallerinde Samsun’u temsil edecek.



Akyüz: “Yeter ki, fırsat verilsin”

Samsun ayağının yürütüldüğü projede 22 öğrencinin yazılım eğitimlerini başarıyla tamamlayarak belge almaya hak kazandığını belirten TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, “Bugün jürimiz tarafından değerlendirmeye alınan projelerin hepsi birbirinden değerli. Verilen eğitimde, kadınlara fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini bir kez daha gördük. Öncelikle böyle bir çalışmayı yapan ve destekleyen herkese teşekkürü borç biliyorum. TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu olarak hedeflerimiz, kadınlara girişimci olma motivasyonu vererek ekonomik hayata katılımlarını sağlamak, farkındalık ve bilinç oluşturmaktı. Bu bağlamda kurulduğumuz günden bugüne geçen on yıllık zaman zarfında başarılı kadın girişimcilerimize de, ekonomik hayata katılım aşamasında olan üniversite öğrencilerimize de ve hatta ilkokul döneminde olan çocuklarımıza da ulaşarak pek çok başarılı çalışma gerçekleştirdik. Bugün ise, Turkcell iş birliğiyle düzenlediğimiz çok farklı bir projenin sonuna geldik. Öğrencilerimiz üç ay süren program boyunca yazılım konusunda çok önemli bir eğitim alarak, hayallerini projeye çevirdiler. Hepsi çok güzel ve çok değerli projeler ortaya koydu. Hepsini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. İnşallah bugün buradan birinci seçilecek proje, Türkiye genelinde de dereceye girerek bizleri bir kez daha gururlandıracak” diye konuştu.



Kazanan proje ticarileşme aşamasında desteklenecek

Seçilen projeler, İstanbul’da düzenlenecek Türkiye finalinde jüri önüne çıkacak. Başarılı olan finalistler ise, ödül ve çeşitli fırsatlara sahip olacak.

SAMSUN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:11

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