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Özhaseki: Trump geldi, senelerdir inandıramadığımız ne varsa aşikar oldu

DHA

SAMSUN´da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Allah´tan bir adam geldi başa Trump diye, ortaya durmadan tweet atıyor. İçinde ne varsa döküyor. Senelerdir söyleyip de inandıramadığımız ne varsa şimdi aşikar oldu. PKK´yı beslediğini de söylüyor. FETÖ´ye destek verdiğini de söylüyor, kucakladığını da söylüyor. Hepsini söylüyor arkadaşlar zaten. Ne istiyorlar? Bu ülke parçalansın, bölünsün istiyorlar. Güçlü olmayalım istiyorlar" dedi.

SAMSUN´da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Allah´tan bir adam geldi başa Trump diye, ortaya durmadan tweet atıyor. İçinde ne varsa döküyor. Senelerdir söyleyip de inandıramadığımız ne varsa şimdi aşikar oldu. PKK´yı beslediğini de söylüyor. FETÖ´ye destek verdiğini de söylüyor, kucakladığını da söylüyor. Hepsini söylüyor arkadaşlar zaten. Ne istiyorlar? Bu ülke parçalansın, bölünsün istiyorlar. Güçlü olmayalım istiyorlar" dedi.
AK Parti Yerel yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Samsun´da gerçekleştirildi.  Toplantıya Samsun, Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Giresun, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Ordu, Sinop, Sivas ve Tokat illerinin belediye başkanları, başkan yardımcıları ile teşkilat üyeleri katıldı. 
`NE YAZIK Kİ BİZDE GEÇ BİR PLANLAMA VAR´
Kentteki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen bölge toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, konuşmasında şehirlerin geleceğinin o şehirde yaşayan yöneticilerin ufukları ile doğru orantılı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
"Sadece üzüntümüz çok köklü bir geçmişimiz ve belediyecilik anlayışımız olmasına rağmen modern planlamanın şehircilik anlayışının ülkemize geç girmiş olması. Planlamalar erken yapılır. Washington´un bile planlaması 1789, 11 tane göbek koymuşlar. Bu göbekleri birbirine bağlamışlar. Sonra etrafına evler, işyerleri yapmışlar, ulaşım aksını sağlamışlar bir plan çıkmış ortaya. En kötü plan bile plansızlıktan iyidir. Bizdeki planlamaya bakıyorsunuz 1925'ler, 1940´lar 1950´ler. Ne yazık ki bizde geç bir planlama var."
`SAĞLIKSIZ VE KİMLİKSİZ ŞEHİRLERE SAHİBİZ´
"Sağlıksız şehirlere sahibiz" diyen Özhaseki, "Deprem ülkesiyiz, son yüz yılda 6 ve üzerinde tam 56 tane deprem var ülkemizde. Topraklarımızın yüzde 66'sı deprem bölgesinde nüfusumuzun yüzde 71'i deprem bölgelerinde yaşıyor, böyle bir ülkeyiz ama şehirlerimiz depreme hazırlıklı değil. Sağlıksız şehirlere sahibiz. İkincisi kimliksiz şehirlere sahibiz. Allah aşkına hangi şehre gittiğinizde, 'Evet bu bizim insanımızı yansıtıyor' diyebiliriz ki, nihayetinde şehirler bizim aynamızdır. Bizim örfümüzü, adetimizi, inanış biçimimizi, kendi içimizdeki ilişki biçimimizi dışarıya yansıttığımız biçimlenmiş formlar onlar. Hangi şehir bizi veriyor ki, yansıtıyor ki. Bin yıldır bu topraklardayız. En zor şartlarda Selçuklu gelmiş, kendine has bir tarzı var, bir şehircilik, medeniyet anlayışı var. Sivil mimari, kamu, dini yapılara bakıp, bu Selçuklu diyebilirsiniz, bir kimlik var çünkü orada. Bir müddet daha geçiyor daha güçlü hale geliyoruz Osmanlı var. Baktığınız zaman bütün binalarda hangisi Osmanlı diye çok rahat söyleyebileceğimiz bir ortam var. Peki 100 yıldır Cumhuriyetimiz var. Mimarlarımız mühendislerimiz var, cebimiz biraz para gördü, akıllı adamlarımız var. Ortaya koymuş olduğumuz mimariye ne diyeceğiz? Ne mimarisi diyeceğiz, övünerek söyleyebileceğimiz bir tarzımız var mı? Ne yazık ki yok arkadaşlar. Bir taraftan kimliksiz bir taraftan da sağlıksız şehirlere sahibiz" şeklinde konuştu.
`KİM OLDUĞUNU SÖYLEMEMİZE GEREK VAR MI?´
Özhaseki, Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu dile getirerek, "Cennet gibi bir vatana sahibiz. Son dönemdeki özelliğimiz de şu; Mazlumların sığınma coğrafyası burası. Balkanlar'da daralan, bunalan buraya gelmiş, Karadeniz üstünde bulunan Çerkez kavimleri daraldığında bunaldığında, Gürcüler, Dağıstanlılar buraya gelmişler. İran tarafındaki daralan bunalan, Arap topraklarındaki sıkışan herkes buraya gelmiş. Etle tırnak gibi olmuşuz. Şükürler olsun bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyor ve gittikçe güçleniyoruz. Bu da düşmanlarımızı korkutuyor. Üzerimizde oyunlar oynuyorlar durmadan. İnançlarımızdan kaynaklanan, jeopolitik konumumuzdan kaynaklanan. Bu hesaplar bitmek bilmiyor. Sağ-sol, Alevi-Sünni, Türk-Kürt kavgası, şimdi de en son başımıza bela ettikleri bir FETÖ kavgası. Dikkat ederseniz bunları örgütleyen ülkeler aynı. Başındaki de aynı ona destek veren de aynı. Bir taraftan dinci bir örgüt bir taraftan ırkçı bir örgüt kurulurken bu paraları yıllardır verenler aynı ülkeler. Kim olduğunu söylememize gerek var mı? Aşikar oldu" dedi.
`DURMADAN TWEET ATIYOR´
Özhaseki konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Allah´tan bir adam geldi başa Trump diye, ortaya durmadan tweet atıyor. İçinde ne varsa döküyor. Senelerdir söyleyip de inandıramadığımız ne varsa şimdi aşikar oldu. PKK´yı beslediğini de söylüyor. FETÖ´ye destek verdiğini de söylüyor, kucakladığını da söylüyor. Hepsini söylüyor arkadaşlar zaten. Ne istiyorlar bu ülke parçalansın, bölünsün istiyorlar. Güçlü olmayalım istiyorlar. Aşağıda bir terör devleti kurulsun istiyorlar. O terör devleti bizim başımıza bela olsun istiyorlar. İsrail´in güvenliğini sağlasın istiyorlar. Hesapları çok net ve belli. Bunların karşısında biz Allah´ın izniyle dimdik duracağız." 

SAMSUN

12 Ekim 2019 Cumartesi

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